PPK, el Monstruo de la bicicleta, la inseguridad ciudadana y mucho más en los 'saltaditos' de El Búho

Este Búho ve movidita la coyuntura política. Todo pasa rapidito, como esos besos que le da Brunellita a Richard ‘Chucky’ Acuña. Por eso les presento mis ‘Saltaditos’ bien picantes. Como diría el siniestro Hannibal Lecter: ¡¡Bon appétit!!



- RUMORES DE RENUNCIA: Aunque el oficialista Gilbert Violeta lo negó y hasta dijo que era un ‘psicosocial’, cada vez son más fuertes los rumores de que PPK abandonaría el barco y se iría al extranjero, renunciando así a la Presidencia de la República. Pienso que de darse esta situación, lo mejor sería que asuma el primer vicepresidente Martín Vizcarra y de inmediato se conforme un ‘gabinete de consenso’. El peor escenario para el país sería convocar a nuevas elecciones, ya que todo lo avanzado se detendría y las inversiones, que dan empleo a millones de peruanos, no llegarían ante la incertidumbre de cómo serán las reglas de juego más adelante. La cosa está clara: hay que pensar en el Perú y no en intereses personales de algunos siniestros personajes que tienen ansias de poder.



- SOCIEDAD ENFERMA: Este columnista no se equivocó cuando afirmó que la terrible muerte de Jimenita iba a significar un antes y un después en la lucha contra los malditos violadores y asesinos de niños. Pero nadie se imaginó que se destapaba un desagüe nauseabundo. ¡Había 600 violadores de infantes buscados por la policía, hasta con recompensas, que se paseaban muy campantes en libertad! Es más, en el país continuaron las violaciones impunemente después de la captura del ‘Monstruo de la bicicleta’. Los políticos solo abrían la boca para descalificar la pena de muerte contra estos desgraciados. Ahí nos dimos cuenta de que nada va a cambiar.



- CONGRESISTAS CÓMPLICES: Pero lo que enardeció a la ciudadanía fue que la Comisión de Justicia iba a sostener una trascendental reunión para analizar y aumentar las penas para los violadores y asesinos de niños, un tema candente y que hace imperativo cambiar la legislación actual, dada la situación de emergencia en la que vive el país. Sin embargo, los congresistas no asistieron a la sesión y no hubo quórum. ¡Qué vergüenza!



- ¿QUIÉN MATÓ A EMERSON FASABI?: Pareciera el título de una novela del mejor Gabriel García Márquez. Emerson Fasabi, chofer y hombre de confianza de la familia de Ollanta Humala, quien ingresaba a la casa del expresidente en Surco como ‘Pedro en su casa’, murió bajo extrañas circunstancias en el cuartito que alquilaba a pocos metros de la casa del exmandatario, hoy en la cárcel. Según el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el deceso de Fasabi fue por envenenamiento y el móvil es gravísimo. El chofer habría sido quien sustrajo las agendas de Nadine de su casa a la hora de una mudanza. Esas agendas difundidas en los medios de comunicación hundieron a la primera dama y luego a su esposo. Ollanta es acusado de ‘encubrimiento’, pero desde la cárcel escribió en Twitter que lo quieren hundir por ‘abuso de poder’. ¡Esto está que quema!



- ‘SICARIOS S.A.’: Un nuevo giro dio la investigación del asesinato de la esposa del gerente de la región Callao, Víctor Suelpres. Según los ‘wasap’ de los sujetos que participaron en el asesinato de la infortunada mujer, el sicario ‘Raúl’, el organizador ‘Giovanni’ y quien pagó el homicidio, el chofer y hombre de confianza de Suelpres, Jorge Quiroz, se recriminan y aseguran que el ‘objetivo’ no era la madre de familia, sino el importante funcionario de la región chalaca, comprometido también en denuncias por el cobro de sobornos de la empresa Odebrecht. De acuerdo a los mensajes, los sicarios se equivocaron, porque a quien debían matar era al gerente. La sangre fría con la que Quiroz les habla a los sicarios da escalofríos. Todos están presos, pero este caso no está resuelto. La familia de la víctima investiga la muerte de Esther Huerta y maneja otra hipótesis, por lo que no cree en la versión de la ‘equivocación’. Apago el televisor.