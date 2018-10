¡Qué tal Botica!

Este Búho no deja de sorprenderse con el tenebroso chat del núcleo duro fujimorista, llamado ‘La Botica’. Después que uno de sus miembros llamara ‘malnacido y traidor’ al mismísimo presidente Martín Vizcarra, cualquier cosa se podía esperar. Es curioso que controvertidas parlamentarias, como Alejandra Aramayo, quien -según un informe de ‘Cuarto Poder’- desde su radio, en Puno, extorsionaba a empresarios y funcionarios públicos, sea una de las que tiene la voz cantante.

También Leyla Chihuán, la que olvida sus humildes orígenes y ofende a los jubilados diciendo que ‘su sueldo de congresista no le alcanza para su estilo de vida’. Y todavía insulta al periodismo. En esos diálogos, sazonados con lenguaje lumpen, se desnuda un actuar destructivo que se traslada a la política. Se comportan como abusivos, tienen la fuerza de la mayoría, pero no la razón. De allí que en los mensajes publicados abundan las palabras ¡destruir!, ¡bajarlo!, ¡son una m...!, ¡son unos hijos de p...!, ¡hay que matarlo!, ¡destrozarlo!

Y lo peor es que sus maquinaciones resultaron tal y como las planearon: ‘Blindaron’ al ‘Hermanito’ Hinostroza y a Héctor Becerril. ¿Con qué cara Keiko Fujimori pide reconciliación, paz, borrón y cuenta nueva, no a la guerra, si el día de hoy defiende los libelos de su engendro creado por ella y Pier Figari? Aquí otras perlas para la historia universal de la infamia.

SOLOS BLINDAMOS A HINOSTROZA



ALEJANDRA ARAMAYO: Habló Mario (Mantilla, congresista de Fuerza Popular) y fue la oportunidad de que Sheput cambie su voto... ¡Cuándo aprenderán a respetar las decisiones! Se dijo que ya no intervengan... La vocera se acercó y dijo que no intervengan. Ahora solos hemos blindado a Hinostroza. ¡Gracias, Mario!



LEYLA CHIHUÁN: Algún día aprenderemos. Paciencia.

PERIODISTAS



LEYLA CHIHUÁN: Otra vez han hecho captura de pantalla esos hijos de p… de ‘La República’. Úrsula, de tu teléfono. Están atentos a nuestros teléfonos.



ÚRSULA LETONA: Esto es un delito. Los periodistas nos persiguen con sus cámaras. Esto es demasiado. No podemos permitirlo.

LEYLA CHIHUÁN: Escribamos todos: ‘Los de La República son una m…’. A ver si lo van a publicar.

¡QUE EL GOBIERNO SE VAYA AL CARAJO CON SU REFERÉNDUM!



HÉCTOR BECERRIL: Hoy, a las cuatro y treinta de la tarde, reunión de Constitución (comisión del Congreso), quiero saber cuál será la línea, yo creo que de una vez deberíamos terminar con la bicameralidad y la no reelección, y a otra cosa. Y que el Gobierno se vaya al carajo con su referéndum.



ÚRSULA LETONA: Apoyo la moción.

DESTROZAR INFORME CONTRA BECERRIL



En ‘La Botica’ se cocinó también el ‘blindaje’ a Héctor Becerril de la acusación por interferencia en la elección de consejeros en el CNM. El congresista, asustado, envía una reproducción de la información de un diario, donde anuncia que la investigación hecha por César Vásquez, de Alianza Para el Progreso, recomienda ‘destituirlo e inhabilitarlo’. Un Becerril desesperado reclama que el informe todavía no se le entregó a los congresistas y ya llegó a la prensa. Allí nomás recibe el ‘blindaje’ y las pastillitas salvadoras de sus compinches de ‘La Botica’.

KARINA BETETA: Muy mal, aún a nadie de la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) nos notificaron y ya lo tiene la prensa. Lo filtró el César Vásquez a la prensa.



ÚRSULA LETONA: Héctor, voy a revisarlo. ¡Hay que destrozar! ese informe.



ROSA BARTRA: No hay sanción por filtrar. Basta ya de solo defendernos.



HÉCTOR BECERRIL: Gracias, Karina, Úrsula y Rosita...

LUZ SALGADO: Si no se aprueba en la Subcomisión, ya no va a Permanente.



KARINA BETETA: El tema de Héctor solo va a la Permanente para dar cuenta que ya fue archivada.



ÚRSULA LETONA: Perfecto.



LUZ SALGADO: Y se archiva, ¿verdad?



HÉCTOR BECERRIL: Gracias, amigos, por su preocupación. Hoy quiero agradecer a todos ustedes que siempre me brindaron un apoyo total.



Pero que no canten victoria. El ‘blindaje’ al ‘hermanito’ Hinostroza y Becerril, reconocidos por ‘La Botica’, les puede costar caro y no habrá nadie que los salve esta vez. Apago el televisor.