Este Búho no puede ocultar su preocupación por la situación política del país, más aún cuando estamos ad portas de la juramentación de un nuevo presidente y en el año del Bicentenario de nuestra Independencia. El nuevo gobierno está empezando con el pie izquierdo. Ya no cuentan las excusas que no hay Gabinete porque se demoraron en proclamar a Pedro Castillo.

La realidad es que Perú Libre no tiene cuadros técnicos, y lo peor es que los técnicos calificados con experiencia en gestión pública reclutados por el profesor son hostilizados y hasta boicoteados por Vladimir Cerrón. El que fuera gobernador de Junín, condenado por corrupción, se las arregla para salirse con la suya.

A algunas personalidades destacadas convocadas por Castillo, como Harold Forsyth, Óscar Maúrtua o Pedro Francke, para las coordinaciones de la transferencia, se ha unido un ejército de ilustres desconocidos, con nula experiencia en gestión pública, cuyo único mérito es ser fieles militantes de Perú Libre, que siguen a pie juntillas las órdenes de Cerrón. ¡¿Con ese tipo de cuadros vamos a reactivar la economía, ‘transformar al país’, como prometió Castillo?!

El despelote llegó a un punto lamentable con el nombramiento del general en retiro Wilson Barrantes, amigo de Cerrón y candidato en el 2016 al Congreso por el partido del lápiz. Un general golpista que llamó a los medios de comunicación ‘waripoleros’ y rompió periódicos en un video. Pero lo peor es que hasta ayer decía que el ‘Movadef no es una amenaza’, y había dado varias charlas para el movimiento de fachada de Sendero Luminoso, junto a conspicuos líderes, como Alfredo Crespo.

¿Cómo se les ocurrió nombrar en un ministerio estratégico para acabar con los remanentes de la subversión a un militar ‘amigo’ del organismo de fachada de Sendero? Felizmente ya lo renunciaron, pero tal despropósito generó una crisis en los altos mandos castrenses que llevó a que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, pidiera su baja.

Este columnista piensa que el problema no es solo Cerrón, sino también el futuro presidente, que parece jugar a un doble juego con los ‘moderados’ y los ‘radicales’. Y en esta situación de emergencia del Perú no se puede estar bien con Dios y con el diablo. El huancaíno busca imponerse al chotano. En su cara dijo barbaridades en el congreso del partido. No solo lo amenazó que si se ‘desvía’. También bramó: “El partido solo ha ganado un sillón en Palacio. No hemos ganado nada. Tenemos que construir un poder. Es Perú Libre contra el sistema. El Congreso intentará bloquear nuestra propuesta de Asamblea Constituyente, porque esa es su posición de Parlamento oficial. Tendremos que luchar en las calles, allí se hace la revolución”. Son palabras muy graves y que hablan por sí solas.

Pese a ello, por el bien de la gobernabilidad y el equilibrio de poderes, le hace bien a la democracia que hayan ganado las elecciones para la junta directiva del Congreso María del Carmen Alva, de Acción Popular, acompañada por miembros de Alianza Para el Progreso, Podemos y Avanza País, apoyados por Fuerza Popular.

Se vislumbra un Ejecutivo avasallante y será bueno que el Congreso controle sus ímpetus e iniciativas en contra de la democracia y la libertad de expresión. Al margen de esto, qué triste papel están jugando Somos Perú -el recordado y decente Alberto Andrade debe de estar revolcándose en su tumba- y los ‘morados’ como furgones de cola del comunismo. Se sacaron la careta.

Apago el televisor.