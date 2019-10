La otra cara del 'Guasón'

Este Búho piensa que de todos los enemigos del hombre murciélago de DC Comics, el ‘Guasón’ es el más malo de todos. Está tan enraizado en la cultura urbana desde el siglo pasado, que no faltaba un palomilla que le ‘clavara’ ese grotesco ‘chaplín’ a un profesor, alumno o vecino con cara de payaso. Pero ya no estamos en el siglo XX, en los maravillosos años sesenta, cuando veíamos su sonrisa maligna en la TV en blanco y negro. Si somos fieles seguidores del cómic original, comprobaremos que fue el maléfico payaso el que inició la guerra entre los héroes en ‘Injustice’.



Fue este clown quien mató a Robin, dejó inválida a ‘Batichica’, mató al amor de Batman y prometida del fiscal Harvey Dent, quien en su dolor y rabia, se transformó en el villano ‘Dos Caras’. Sea en la historieta, en la tele y en el cine, este personaje se ubica un paso más allá de la maldad pura. Pero nadie imaginó que iba a tener una película propia, donde Joaquin Phoenix magistralmente nos adentra en la psicología desquiciada de este personaje. Todd Phillips -curiosamente director de comedias- nos presenta este filme triste, sucio y retorcido, donde se aborda la premisa de que ‘el villano no nace, se hace’.



En la platea, el personaje compuesto por Phoenix inspira compasión y hasta conformidad en sus terribles homicidios. Como ‘una balada del payaso triste’ podría definirse la actuación del protagonista, quien hace de loco diagnosticado en una ‘Ciudad Gótica’ a inicios de los ochenta, que bien podría ser una megaciudad en los tiempos del capitalismo agresivo y salvaje de Ronald Reagan y el recorte de los presupuestos para programas sociales para los más necesitados.



En una ciudad con mentes desquiciadas por la crisis, se alza ese antihéroe encarnado por un actorazo como Joaquin Phoenix, de quien conviene repasar su historia. Desde niño tuvo una infancia difícil. Sus padres pertenecían a la controvertida secta ‘Los Hijos de Dios’, nació en Puerto Rico y por la religión sus padres, viajaban por el mundo predicando la palabra de Dios. Sin embargo, las controvertidas prácticas de la secta escandalizaron a la opinión pública, pues obligaban a los niños a tener relaciones sexuales y hasta promovían el incesto.



Si bien el actor nunca denunció este tipo de aberraciones, su hermano River, malograda estrella juvenil de Hollywood, sí reconoció que lo hicieron iniciarse sexualmente a los cuatro años.



Desilusionados, los papás abandonaron el culto. Su madre, quien trabajaba como secretaria de un agente de la NBC, llevó a sus hijos a castings infantiles. El mayor, River, lograría consolidarse como una estrella al trabajar en ‘Indiana Jones y la última cruzada’, ’Cuenta conmigo’ de Rob Reiner y sobre todo, ‘Mi Idaho privado’ de Gus Van Sant.



Pero aquí Joaquin vivió otra tragedia familiar. A los 19 años, en Los Ángeles, River (23) y su novia, la actriz Samantha Mathis, lo invitan a la discoteca ‘The Viper Room’, de propiedad del actor Johnny Depp. Su hermano iba a tocar con su amigo Flea, bajista de los ‘Red Hot Chili Peppers’. Pero antes se fue al baño, donde inhaló cocaína y una nueva y mortífera heroína. Ese polvo mortal le explotó el cerebro.



Fue Joaquin quien sacó a su hermano e ídolo afuera del local, llamó al 911 y vio cómo convulsionaba hasta morir en sus brazos. Ese trauma y el posterior circo que se armó en torno a la trágica muerte, lo hizo abrigar resentimientos hacia la prensa de Hollywood, por lo que se alejó de la actuación por dos años, hasta que en 1995, Gus Van Sant lo convocó para hacer de un estudiante secundario medio retrasado que es seducido por una irresistible profesora (Nicole Kidman) en la película de culto ‘Todo por un sueño’ (1995). Pero el papel que lo lanzó a la fama fue el del villano emperador ‘Cómodo’, en la galardonada ‘Gladiador’, que le valió ser nominado al Óscar como mejor actor secundario, y posteriormente, ‘Walk the line’ (en español ‘Johnny y June: Pasión y locura’, 2005), donde su brillante interpretación del músico Johnny Cash se tradujo en su nueva nominación al Óscar al mejor actor y ganar el Globo de Oro en la misma categoría.



En el plano personal, vive con la actriz neoyorquina Rooney Mara (‘La chica del dragón tatuado’, ‘Red social’) y ambos son activistas ‘veganos’, ellos no usan ni consumen nada que provenga del mundo animal. Como anécdota, en su contrato para filmar ‘Gladiador’ puso como cláusula que no iba a usar ninguna prenda del vestuario que fuera confeccionada con pieles de animales. En el 2017 financió con su dinero el documental ‘What the health’, que señala que las carnes rojas y procesadas están incluidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud como agentes cancerígenos. El Joaquin de la realidad no tiene nada de villano como su enloquecido ‘Guasón’. Apago el televisor.