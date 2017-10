Carlos Basombrío, Jorge Barata, Joaquín Ramírez y más en los 'Pastillazos' de El Búho 

Este Búho ve la coyuntura política muy movidita. Por eso agarro mi espada del augurio de los ‘Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente. Aquí les presento estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



* ¡¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!!: La inseguridad ciudadana es una ola que crece como un tsunami y parece que nos va a arrasar a todos. Mientras el ministro del Interior, Carlos Basombrío, hasta hace poco posaba ante las cámaras para advertir a millones de ciudadanos honrados que podrían terminar en la comisaría si no se quedan en sus casas durante el censo, en solo dos días los malditos ‘marcas’ ¡han asesinado a una joven ama de casa y a un comerciante para robarles un celular! Estos terribles crímenes se están volviendo algo ‘normal’ en nuestras calles y no hay reacción de la policía. El Gobierno evidencia que no tiene un plan para tanto ‘marca’ y ‘raquetero’ asesino que dispara sin piedad. ¿Así pretende PPK convertir al Perú en un país moderno hacia el 2021?



* NO LA SACA BARATA: Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Cuando veo y escucho las declaraciones de Jorge Barata a la justicia sobre cómo Odebrecht se hizo con la millonaria buena pro de la Línea 1 del Metro de Lima, siento indignación. Reconoce que pagó cerca de ocho millones de dólares depositados en un banco de Andorra a dos funcionarios peruanos: Jorge Cuba, a la sazón viceministro de Comunicaciones de Alan García, y a un oscuro funcionario, Edwin ‘Pulgoso’ Luyo. “Ellos se nos acercaron y nos dijeron que si les pagábamos esas cantidades, ganaríamos la licitación, así que se las pagamos”. ¿Cómo dos funcionarios de segundo nivel tuvieron poder de decisión? ¿Para quién era el dinero de la coima en realidad?



* ¡ASU MARE, CORRUPCIÓN!: Este Búho ha ejercido este oficio de periodista por más de cinco lustros y está convencido de que la corrupción es el mal endémico de nuestro país. Pero los peores son aquellos que se llenan la boca con discursitos moralistas, en defensa de los pobres y los necesitados, y cuando llegan a gobernar se comportan como si fueran la realeza y se ‘emborrachan’ de poder. Así veo a Ollanta Humala y Nadine Heredia, hoy presos y acusados de varios delitos, entre ellos lavado de activos, tráfico de influencias y de haber recibido tres millones de dólares de la siniestra Odebrecht, esto por boca del propio Marcelo y de Jorge Barata. Veo una corriente que pretende victimizarlos con un argumento francamente absurdo: ‘Una madre de tres hijos no puede estar en prisión’, dice el ministro Nieto. ¡Por favor! Entonces que le abran las rejas a decenas de madres en ‘Santa Mónica’, que han delinquido por mucha menos plata que Nadine y tienen cinco hijos.



* TREMENDA FISCAL:Joaquín Ramírez era el otrora todopoderoso ‘mecenas’ del fujimorismo cuando en las elecciones del 2016 Keiko Fujimori se creía ya presidenta del Perú y convirtió a ese personaje en su brazo derecho. Claro, el empresario financiaba la campaña, regalaba vehículos y donaba locales.

Cuando un video y audio lo desnudan como un tipo que pretendía ‘lavar quince millones de dólares de Keiko’, en Miami, es retirado del partido, pero Fujimori no dijo ni pío. Investigado por lavado de activos, el millonario empresario, que ‘empezó de cobrador de combi y en pocos años amasó una inmensa fortuna’, no pudo demostrar la contabilidad legal de tres de sus principales empresas. Y su justificación fue risible: ‘Porque se me perdieron en un taxi’. Ramírez posee empresas que cuentan hasta con cuarenta vehículos. La fiscal Sara Vidal ‘le creyó’ el cuentazo y archivó todo. Hoy, la valiente procuradora anticorrupción Janet Briones ha pedido que se reabra el caso. Como debe ser. Apago el televisor.