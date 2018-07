'El Cartel de los Sapos': El Búho escribe sobre la exitosa serie colombiana

Este Búho sabe del inmenso peligro que representan los cárteles de la droga en los países donde operan, pues penetran la política hasta la médula, comprando y matando autoridades y candidatos para seguir subsistiendo.



En México, durante la última campaña electoral, fueron asesinados ¡¡más de 133 postulantes!! Esta masacre no tiene parangón en la historia de ese país. Hace unos días, la policía descubrió en una residencia de San Isidro, en Lima, un cargamento de unos 300 kilos de cocaína de alta pureza que iba a ser enviada a Bélgica por vía marítima desde el Callao. Las investigaciones determinaron que dos colombianos que llegaron al Perú hace unos meses eran los líderes de la organización. Hay que estar alertas, pues la policía ya ha descubierto bandas del narcotráfico que proveían cocaína a los sanguinarios cárteles mexicanos. El accionar de estas organizaciones siempre ha despertado el interés de la gente y por eso sus historias han sido llevadas al cine y la pantalla chica.



El ‘Cártel de los Sapos’, que se transmite por las noches en un canal de señal abierta de nuestro país, es una teleserie sobre las mafias del narcotráfico que asoló Colombia, después de la caída del capo del ‘Cártel de Medellín’, Pablo Escobar. El destacado actor Fernando Solórzano encarna a don Oscar Cadena, jefe del ‘Cártel del Pacífico’, quien en realidad fue Orlando Henao, jefe del sanguinario ‘Cártel del Norte del Valle’, organización opacada por el ‘Cártel de Medellín’. La historia se inicia con el relato en flashback de Martín Gonzales, ‘Fresita’, interpretado por el carismático actor Manolo Cardona. Pero en realidad interpreta a Andrés López, ‘Florecita’, el lugarteniente de Orlando Henao, que fue capturado en Miami y canjeó sus 30 años de cárcel por contar a la DEA todititos los secretos de los narcos. Por ello solo fue detenido unos meses y hoy está libre, escribió su libro ‘El Cártel de los Sapos’, colaboró con el guion de la serie colombiana y hasta lo premiaron en Cannes.



La familia Henao es retratada en el libro y en la serie. Hay personajes increíbles, como ‘Amparo Cadena’ en la serie, quien en realidad es Lorena Henao, hermana del capo, una verdadera dama de la mafia, bella e implacable. Ella estaba casada con ‘El Cabo’, lugarteniente de su hermano, quien va preso por proteger a su familia. La narcotraficante le fue fiel mientras estuvo en prisión, pero cuando ‘El Cabo’ murió envenenado, se metió con otro narco y la policía concluyó que la esposa lo mandó asesinar. Y claro, la historia principal es de ‘Florecita’, el narco que por amor a una mujer quiere salir del mundo delictivo, pero el capo le dice: ‘De esto no se sale jamás’. El contexto de la serie, los inicios de los 90, presenta a los pequeños capos, como los del ‘Cártel del Norte del Valle’, con otras organizaciones, tratando de repartirse el hueco dejado por Pablo Escobar, pero tuvieron un mal final, ya que se traicionaron y se mataban unos a otros. La serie trata del apogeo y caída de estos ‘señores de la droga’, que manejaban presupuestos de centenares de millones de verdes, fincas fastuosas, fiestas donde llegaban ‘Chespirito’, Héctor Lavoe o Juan Gabriel. Ni qué decir de las mujeres más bellas del planeta. El protagonista de esta escalofriante historia está vivo en Miami y anda libremente. Ganó millones con su libro y los derechos para TV y cine.



En una entrevista exclusiva al diario ‘El Espectador’, relató que le gustaban las películas de la mafia y que su filme favorito era ‘Caracortada’, con Al Pacino. ‘Al ver la película sentí mucha curiosidad, porque debido a que sabía al dedillo cómo se manejaba (el narcotráfico), me enteré de que el personaje del narco boliviano Alejandro Sosa fue creado en base a la figura de Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, el narco peruano. Le decían ‘Vaticano’ (...), lo conocí hace muchísimos años y lo reconocí en la película’.



En efecto, ‘Vaticano’ estableció su reino en Campanilla, adonde llegaban las mejores vedettes, los grupos de moda, se armaban fiestas que duraban semanas y tenía una pista de aterrizaje para llevar droga a Colombia, ¡¡custodiada por militares peruanos!! ‘Vaticano’ relató ante el juez que Montesinos le cobraba 50 mil dólares por cada avión que llevaba droga. Y recordó que una vez, el mismo ‘Doc’ llegó a un cumpleaños del narco y en plena borrachera, lo besó en la mejilla y le agarró el miembro viril. Qué tal delincuencia imperaba en el gobierno de Fujimori y su ‘asesor’. Apago el televisor.

