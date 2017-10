Censo 2017: "¿Algún padre dejará que su hija trabaje en el próximo censo?", se pregunta El Búho

Este Búho ve la política como una gran feria gastronómica. Como buen gringo que vivió en la selva, PPK pidió una ‘Burger’ de cecina con platanito frito y harta mayonesa ‘Lava Jato’; Alan se comió un chancho al palo entero de un ‘Metro’ y un ‘Cuba’ con rodajita de limón bien ‘Provocador Tejada’; Kenji mordió sin misericordia su ‘lomo de Becerril’; y el defenestrado jefe del INEI, Aníbal Sánchez, ordenó una chela bien al ‘polo’... pero sudadito de encuestador estafado del censo. Sé que con estos ‘Piqueítos’ se les hará agua la boca. Y ya saben, el que se pica, pierde. Como diría el magistral ‘Chato’ Barraza: ¡A comeeeerrrr!



- PENA DE MUERTE: Este Búho lo ha repetido hasta el cansancio y no teme que le digan que es políticamente incorrecto: estoy de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de niños, castración química para violadores y cadena perpetua para asesinos de policías. ¿Por qué con el dinero de los contribuyentes se debe mantener de por vida en una cárcel a un monstruo desalmado como el de Huancayo, que secuestró, violó y estranguló a una niñita de ocho años y luego arrojó su cuerpo a un basural en una maleta? Y no invoquen los derechos humanos, que a miserables como ese demonio no les queda nada de humano. Basta de hipocresías y campañitas en Twitter que no sirven para nada.



- BARREDA LE GANÓ A ‘MELCOCHA’: Sucedió en el Metropolitano. Un pasajero se reía a carcajadas leyendo un diario. ‘¡Odebrecht engañó a Alan García!’, rezaba la noticia. Para el dirigente del Apra, Javier Barreda, ‘Jorge Barata engañó a Alan García, pues nunca le dijo que funcionarios de su segundo gobierno estaban solicitando sobornos’. ¿Podemos creer que un oscuro viceministro de Comunicaciones como Jorge Cuba -más preocupado en salir a divertirse con la voleibolista Jessica Tejada-, y Edwin ‘Pulgoso’ Luyo se presentaron ante Barata y le juraron que tenían el poder de otorgarle la licitación de la Línea 2 del Metro de Lima? ¿Y que los brasileños les pagaron, sin chistar ni preguntar, ocho millones de dólares? ¿Y todo esto a espaldas del presidente García, de Alan, el amigazo de Marcelo y Barata? Tremendo chiste. Como decía el gran Augusto Ferrando: ¡Va pa’ la peña!



- OLLANTA Y NADINE: Mientras una treintena de exministros del gobierno de Ollanta Humala pedían su libertad, junto a la de Nadine Heredia, por considerar la prisión preventiva ‘una arbitrariedad’, el diario decano publicó una primicia que los dejó con los crespos hechos: el publicista brasileño Valdemir Garreta declaró al fiscal anticorrupción peruano Sergio Jiménez que las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht ¡pagaron un millón de dólares! por el asesoramiento de la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2011. La plata sucia de los ‘reyes de la cutra’ sirvió para pagar los servicios del ‘Mago’ Luis Favre. Garreta dijo que el contacto fue con Nadine Heredia y luego se reunieron en Lima con la pareja nacionalista para coordinar cómo se fijarían los pagos (muchos de ellos simulados, por supuesto, tal y como les gustaba encubrir sus cutras a las constructoras). Con esta información, ¿volverían los firmantes a poner las manos al fuego por la parejita?



- EL POSTRECITO: La premier Mercedes Aráoz es una economista inteligente. No puede defender lo indefendible. El censo, como señalan especialistas, fue un fracaso. Un desastre. En lo técnico, logístico, político y social. Lo anecdótico fue lo que salió bien, porque lo real, lo mayoritario, es que todo resultó mal y hasta ahora no se puede solucionar. El daño al espíritu ciudadano es, para este columnista, irreparable. ¿Algún padre de familia dejará que su hija escolar o universitaria trabaje en el próximo censo? Ah, y todo auspiciado por nada menos que César Acuña, el mismo de ‘plata como cancha’ y los plagios. Para llorar. Apago el televisor.

Mercedes Aráoz usó su cuenta de Twitter para aceptar la renuncia del jefe del INEI.