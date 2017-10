El censo y Alex Kouri en los 'Pastillazos' de El Búho

Este Búho ve la coyuntura política más movida que la dupla Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza en el ‘Día de la canción criolla’ con ‘chelas’ heladitas. Por eso agarro mi espada del augurio de los Thundercats para que me permita ver más allá de lo evidente. A continuación les presento mis clásicos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



* RENUNCIA CON COLA: Este Búho dijo con todas sus letras lo que otros, sospechosamente, callaron, sabe Dios por qué motivos o intereses. El censo fue un concierto de clamorosos errores garrafales no solo técnicos, sino políticos y sociales (con violación y abusos de todo calibre a los pobres encuestadores). El jefe encargado del INEI, Aníbal Sánchez, no es el único culpable, ni sus ineficientes asesores. Los culpables son, en primer lugar el gobierno y la PCM, que jefatura Meche Aráoz, quien ‘batuteó’ a Sánchez y ahora se hace la que no sabía nada, cuando ella se metió con zapatos y todo al censo y ordenó a sus ministros del gabinete a que se disfracen de encuestadores ‘para la foto’. El funcionario, en su conferencia de prensa, tuvo la desfachatez de llevar una portátil de trabajadores ávidos de un aumento antes que se vaya del instituto, y todavía dijo que ‘iba a seguir trabajando hasta esperar que tomen una decisión’. O sea, ni le habían informado que ya sus pertenencias estaban fuera de su oficina y habían convocado por Twitter a un concurso público para reemplazarlo. Aráoz no quería ni verle la cara, porque esos ocho puntos que subió en aprobación PPK se pueden ir al tacho en la próxima encuesta. Pero aquí no cabe el dicho ‘muerto el perro, muerta la rabia’. ¿Ahora quién va a responder por las consecuencias del sospechoso convenio del INEI con la universidad de ‘plata como cancha’ Acuña? ¿Se puede confiar en los resultados de un censo auspiciado por un político acusado de plagio?¿Cuánto se pagó? ¿Quiénes introdujeron la escandalosa pregunta ‘marketing’ que decía si había una ‘universidad cerca de tu casa’, como denunció Farid Matuk? ¿Quiénes fueron los responsables que dejaron que funcionarios ineptos se tiren abajo 173 millones de soles que invirtió el Estado en el censo? Esto es grave porque se hizo ‘negocio’ para un beneficio particular en un censo público.



Mercedes Aráoz usó su cuenta de Twitter para aceptar la renuncia del jefe del INEI.

*¡¡CHIM PUM, ENJAULADO!! La Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima ratificó la condena de cinco años de prisión para Alex Kouri, quien fuera alcalde del Callao, por el escándalo del favorecimiento a la empresa Convial en el escandaloso caso del ‘Peaje de la avenida Faucett’, que hizo enriquecerse a dicha empresa por 32 millones de dólares a través de contratos lesivos y adendas sospechosas, según la acusación fiscal. Miles de automovilistas y choferes de transporte público fueron esquilmados por un peaje de unas poquísimas cuadras. El controvertido político que salió de las filas del PPC para fundar el movimiento Chim Pum Callao, que lograra ganar las alcaldías y la gobernación del primer puerto por más de tres lustros, ya había desnudado sus oscuras intenciones sobre los ‘beneficios del peaje’ unos años antes, cuando era asiduo visitante a la salita del SIN para conversar con el ‘Doc’ Vladimiro Montesinos. En un vergonzoso ‘vladivideo’ se le ve a Kouri con el ‘Doc’ donde el encarcelado dice, muy serio, ‘en el peaje está la plata’. Para la destacada historiadora chalaca Carmen McEvoy, el daño irreparable que hizo Kouri al Callao se centró en ‘organizar’ la seguridad del primer puerto convocando a delincuentes prontuariados, supuestamente ‘plantados’, que con ‘autorización’ para ‘poner orden’, se convirtieron en una verdadera ‘fuerza de choque’ del político y de sus socios y, posteriormente, se ‘expandieron’ empezando con extorsiones a obras de construcción civil, haciendo del puerto un lugar tan peligroso como lo era Chicago en los años treinta. Ahora deberá pagar 26 millones de reparación civil a favor del Estado. Pero el daño que le hizo al Callao es irreparable. Y eso que aún falta descubrir mucho más. Apago el televisor.