César Hinostroza, Daniel Salaverry y las elecciones municipales en los 'Piquitos' de El Búho

Este Búho abre bien sus ojazos para que no se le escape nada de la política peruana, donde todo sucede tan rápido como los fugaces ‘piquitos’ que Brunellita le da a su ‘Chucky’ Richard Acuña. Vamos con mis tradicionales ‘piquitos’, con bastante ají. Ya saben, el que se pica, pierde.



CUESTIÓN DE CONFIANZA: Ante la actitud del Congreso, dominado por la amplia mayoría fujimorista, de negarse a dar trámite a alguno de los proyectos de ley para las reformas judicial y política presentados por el presidente Vizcarra, este no dudó en anunciar que plantearía la cuestión de confianza, que es una figura constitucional, totalmente legal y democrática. ¿De qué se trata? De que el mandatario envía a su primer ministro César Villanueva al Parlamento con los proyectos de ley que los congresistas ya tienen y se niegan a ver, para que sean aprobados. Si los aprueban, habrá referéndum, muy posiblemente en diciembre, como Vizcarra ha señalado. Pero si son rechazados, Villanueva cae con todo su gabinete y se van a su casa. Entonces, Vizcarra disuelve el Congreso y convoca solo a elecciones parlamentarias para elegir nuevos legisladores, para lo que tiene un plazo de cuatro meses. Los nuevos congresistas deberán completar el mandato hasta el 2021.



SALAVERRY AFLOJA: Con la advertencia de la cuestión de confianza hecha por Vizcarra, parece que a los fujimoristas se les fue toda la bravuconada y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, declaró al Legislativo en sesión permanente para debatir la reforma judicial. El mismo Salaverry dice ahora que esta es urgente. No les quedaba otra, pues con la cuestión de confianza estarían obligados a aprobar las leyes contra la corrupción o, de lo contrario, les cierran el Parlamento y se quedan sin curul. Así, es casi seguro de que si hay nuevas elecciones legislativas, al fujimorismo le iría mal, dado el enorme rechazo que tienen, comenzando por Keiko, que supera el 80 por ciento de desaprobación. De esa forma, Vizcarra cumpliría con el clamor de la mayoría de peruanos, que piden cerrar el Congreso y, además, podría gobernar mejor, pues ya no tendría un Legislativo que se dedique a poner obstáculos.



‘LOS HERMANITOS’ ALMUERZAN: El suspendido juez supremo César Hinostroza y los exmiembros del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez, todos denunciados por los ‘audios de la vergüenza’, almorzaron juntitos en el comedor del Congreso. Habían sido citados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por dicho escándalo. Hinostroza demuestra así el grado de cercanía que tiene con dichos personajes y, además, que se siente bien confiado en la ‘fuerza número uno’ y protegido por el Legislativo que, más de dos meses después de la difusión de los audios de la corrupción, se niega a hacer algo en su contra. ¡Ni siquiera les importa guardar las apariencias!



FRÍAS ELECCIONES: Falta menos de un mes para la elecciones municipales y regionales y no se vive el ambiente de otros comicios. Para la alcaldía de Lima sigue liderando Renzo Reggiardo, aunque una encuesta pone a Ricardo Belmont en primer lugar en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, que podría decidir la elección. Lo vengo diciendo desde hace semanas, al ‘Hermanón’ no se le puede descartar así nomás, pues sabe conectar con la gente. Muchos se identifican con él y no pocos recuerdan de forma positiva sus dos gestiones municipales en la capital. Urresti carga la sombra de estar acusado de la muerte de un periodista y, para mí, por el solo hecho de atribuírsele un delito tan grave, ya debería estar fuera de carrera. Apago el televisor.