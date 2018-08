César Hinostroza, Keiko Fujimori y la inseguridad ciudadana en los 'Picotitos' de El Búho

Este Búho se levantó temprano para caminar por el malecón a respirar aire fresco y comprar sus diarios favoritos. Un buen desayuno con café calientito y estoy listo para brindarles mis acostumbrados ‘picotitos’, con bastante picante, como le gusta a mi gente.



TREMENDO JUEZ CON CORONA: Los primeros ‘audios de la vergüenza’ se hicieron públicos el 7 de julio y entre los comprometidos destacaba el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza. Ya van a ser dos meses y hasta hoy el mencionado magistrado, que para los investigadores es el principal cerebro de la red de ‘hermanitos’, permanece intocable y hasta se muestra indignado ante quienes osan cuestionarlo por sus oscuras actividades. Mientras otros están tras las rejas, él se pasea libre. Lo repito, la única responsable de que Hinostroza hasta hoy no haya sido destituido es la mayoritaria bancada de Fuerza Popular en el Congreso, es la ‘señora K’. Si los fujimoristas quisieran, ya lo hubieran sacado hace tiempo mediante una acusación constitucional. A Kuczynski lo volaron de la presidencia en contados días. ¿Qué dirá la ciudadanía?



‘KEIKO EN SU PEOR MOMENTO’: En entrevista publicada ayer en Trome, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, se refirió a la abultada desaprobación de Keiko Fujimori. ‘Se encuentra en su peor momento. Ella era percibida hasta diciembre del año pasado como la principal candidata presidencial para el 2021, pero ahora se duda de que pueda llegar a la segunda vuelta’, enfatizó Torres. Además, dijo que está ‘desconectada de la realidad’, parece que aún ‘no supera la derrota electoral’ y tiene ‘una imagen de estar involucrada en actos de corrupción’. Keiko debe hilar muy fino si no quiere perder en el 2021 su tercera elección presidencial consecutiva.



ELECCIONES A LA VISTA: Falta menos de un mes y medio para ir a las urnas a elegir alcaldes y gobernadores regionales en todo el país, y la mayoría no sabe casi nada de los candidatos de sus distritos y regiones. Se nota un preocupante desinterés de la ciudadanía. En Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo (16 %) lidera la última encuesta de Ipsos, seguido de Ricardo Belmont (10 %), Daniel Urresti (9 %) y Humberto Lay (8 %). La gente básicamente pide que se solucione la inseguridad ciudadana y el problema del horroroso tráfico vehicular. Belmont ha sido bastante criticado por su mensaje contrario a la llegada de migrantes venezolanos al Perú, pero me parece que de todas maneras estará en la pelea por el sillón municipal.



INSEGURIDAD CIUDADANA: El tema de la inseguridad es grave. Por más que la policía esté respondiendo en algunos casos delictivos, cada vez hay más violencia. Asesinatos, violaciones, tiroteos y sangrientos asaltos ocurren todos los días, y hasta los distritos que cuentan con mayor seguridad son escenario de estos crímenes. Las autoridades no pueden actuar como si esta situación fuera normal. Algunos candidatos a la alcaldía de Lima están proponiendo integrar a todos los serenazgos de la capital, pero eso más es una función del Gobierno central. Además, los serenos cumplen una función preventiva, no están para enfrentar a delincuentes.



HERMANOS VENEZOLANOS: Este Búho tiene una hijita y se conmueve con las duras imágenes de niños pequeños huyendo con sus padres de la dictadura criminal del impresentable Nicolás Maduro. A pie o en camiones, escapan de su país, donde pasan hambre, donde muchos enfermos mueren por falta de medicinas y donde la delincuencia es muchísimo peor que en Perú. Inocentes niños hacen con sus padres larguísimos y extenuantes viajes y duermen en la vía pública, a la intemperie, muchas veces sin comer, buscando ingresar a Colombia, Ecuador, Perú, Argentina o Chile. Maduro y sus secuaces deben ser echados a patadas del poder, porque está probado que los dictadores jamás se van solos. Solo así el pueblo venezolano comenzará a dejar de sufrir. Apago el televisor.