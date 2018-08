César Hinostroza, Martín Vizcarra y Walter Ríos en los 'Picotitos' de El Búho

Este Búho se levantó tempranito para caminar por el malecón, respirar aire fresco y comprar sus diarios favoritos. Un contundente desayuno con café negro, juguito de naranja y pan francés con salchicha huachana y tamalitos me dejaron listo para darles mis acostumbrados ‘picotitos’, con bastante picante, como les gusta a mis lectores.



A LA SOMBRA: La madrugada de ayer domingo, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva a trece personas acusadas de integrar la organización criminal ‘Los Cuellos del Puerto’ que, según la Fiscalía, se infiltró en la Corte Superior de Justicia del Callao para ‘pervertir el sistema de justicia’. Esta banda, según las autoridades, estaba liderada por el impresentable expresidente de dicha corte, el anteriormente encarcelado Walter ‘Diez Verdecitos’ Ríos. Al juez Manuel Chuyo no le quedaba otra que encerrarlos tras los ‘audios de la vergüenza’, en los que se les escucha tramar asquerosos arreglos bajo la mesa.



PERSONAJES CLAVE: De los acusados, hay tres que destacan. Uno es Antonio ‘Toñito’ Camayo, muy allegado a Keiko Fujimori, y señalado como el operador que arreglaba y facilitaba reuniones entre jueces mafiosos y empresarios de la misma calaña; el segundo es José Luis Cavassa, un operador montesinista reciclado vinculado a otros casos de corrupción; y el tercero, el empresario aprista Mario Mendoza, quien trataba a políticos, jueces y policías como a sus ‘chulillos’. Estos saben bastante, están metidos en varias cosas bien oscuras, como se desprende de los audios, así que las autoridades tienen que investigarlos a fondo y ajustarles las clavijas para hacerlos cantar. Más de un detenido está dispuesto a ‘echarlos’ para alcanzar una pena menor, así que esa información será clave.



¿QUÉ PASA CON HINOSTROZA?: Que el tremendo juez supremo César Hinostroza siga hasta hoy como si nada hubiera pasado es de entera responsabilidad de la mayoría fujimorista en el Congreso, que hasta hoy no lo acusa constitucionalmente para apartarlo del Poder Judicial. El suspendido magistrado es protagonista principal de los ‘audios de la vergüenza’ y considerado uno de los cerebros de la red de corrupción del Poder Judicial, pero nadie lo toca. IDL publicó ayer que Hinostroza y la ‘señora K’, es decir, Keiko Fujimori, se reunieron en mayo pasado en casa de esta gracias a las coordinaciones de ‘Toñito’ Camayo y el inefable congresista fujimorista Héctor Becerril. Claro que la ‘señora K’ salió a negarlo. Es indudable que Hinostroza Pariachi les sabe muchas cosas a los fujimoristas y estos le temen.



‘PERIODISTAS’ Y CLIENTES: Reveladora la entrevista de Oscar Torres a Gustavo Gorriti publicada ayer en Trome. El director de IDL-Reporteros, que difundió primero los ‘audios de la vergüenza’, habló de la prensa y de los periodistas y remarcó que estos no tienen clientes, o no pueden tenerlos de ninguna manera, porque se genera un grave conflicto de intereses. El periodista solo debe servir a la gente, al pueblo. ‘Hombres de prensa’ y ‘comunicadores’, autodenominados ‘independientes’, se quedan calladitos, miran para otro lado y silban, pues reciben plata por lo bajo de ‘asesorías’ o de manera abierta por contratos publicitarios o representaciones. Esos siempre defenderán los intereses de sus clientes.



LA CRECIDA PRESIDENCIAL: La última encuesta nacional de El Comercio-Ipsos revela que la popularidad de Vizcarra pasó de 35 % en julio a 46 % en agosto, mientras que su desaprobación bajó de 48 % a 42 %. El motivo principal de esa mejora es el anuncio del mandatario de un próximo referéndum, sobre todo por la propuesta de la no reelección de congresistas. Además, a diferencia del principio de su mandato, hoy se muestra como un líder con mayor capacidad de liderazgo y firmeza. Sin embargo, si el referéndum no se celebra en octubre o diciembre, como anunció que haría, podría recibir un fuerte rechazo de la población y caer en las encuestas. Debe hilar fino el presidente, porque a la aplanadora fujimorista del Congreso no le interesa apurar ninguna reforma y parece que tampoco le importa tener el rechazo de la gente. Apago el televisor.

