Este Búho considera que el panorama político está más movido que el cómico Kike Suero saliendo del Bulevar de Los Olivos, después de una noche y madrugada muy ‘sazonadas’. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para ver más allá de lo evidente en estos ‘Chispazos’ que tanto reclaman mis lectores.

NADIE SABE POR QUIÉN VOTAR (2): Este columnista lo tiene clarito. Estas elecciones convocadas al calor de una crisis política, como consecuencia de la disolución del Congreso, tenían que ser como un parto prematuro. La criatura salió tan débil que mantiene en vilo a todos, a tal punto que los candidatos, para que los conozcan, se dedican a hacer cualquier payasada con tal de conseguir notoriedad. Me atrevo a pensar que por el desconocimiento de unos símbolos que más parecen de una tómbola pueblerina, totalmente desconsiderados e indescifrables para la población, harán que los menos enterados marquen los símbolos más conocidos.

TRAVESURAS CONTRA DANIEL: Cuando en las elecciones presidenciales del 2016 sacaron de la contienda, de mala manera, al candidato sorpresa Julio ‘Moradito’ Guzmán, este cronista protestó. Ahora, con la pretendida exclusión de Daniel Urresti de la carrera electoral, soy consecuente y protestó nuevamente. Nunca votaría por un general que la libró, sospechosamente, por la muerte del periodista Hugo Bustíos. Pero eso es otra cosa, al candidato que lo descalifiquen los electores, no por trabas burocráticas a dos semanas de las elecciones.

SOSPECHOSO CARGAMONTÓN: Este periodista habrá nacido de noche, pero no anoche. Ad portas de culminar las audiencias de pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori, se produce un alud no solo de críticas, sino de demolición hacia el fiscal José Domingo Pérez. El ‘bullanguero’ fue y es tan burdo, que hasta le cuestionan el haberse resfriado. Increíble. Pero de lo que nadie habla y me parece sospechoso, es de los millones que recibió Keiko en maletines y que nunca declaró.

BASTA DE ‘GOYORÍAS’: Me indigna enterarme que el exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio ‘Goyo’ Santos, condenado a 19 años por tres delitos de corrupción, también arrastró en sus millonarias extorsiones a su exesposa y a su nueva pareja. A ambas les entregó millones de soles sucios para comprar propiedades, cocheras, terrenos. Lo peor es que las dos han sido condenadas también a ocho años de prisión y la excusa del prófugo, para no dar la cara a la justicia, es que no sabe dónde dejar a su hijo pequeño. Increíble que por este corrupto se fueron al tacho grandes proyectos de inversión minera que hubieran paliado en mucho las necesidades de una región tan empobrecida.

OPERATIVO ANTIMAÑOSOS: Este columnista está indignado. Tengo una hijita que es adolescente y va al colegio en movilidad. Pero cuando esté en cuarto o quinto de secundaria ya no querrá ir en la movilidad privada. Me pongo a pensar en tantos viejos mañosos y enfermos que pululan en los vehículos y trenes de transporte público. Aunque no solo allí se produce el acoso. Conozco a una amiga, una gran comunicadora que trabajaba en una de las principales corporaciones del país. Ella de pura ingenua se hizo amiga de un funcionario abogado que un día, cuando fue al baño, hackeó su computadora y sacó todas sus fotos personales para después chantajearla y obligarla a tener una relación con él. Ella dignamente lo denunció y botaron al pervertido. Días después, las mujeres con las que trabajaba comenzaron a hostigarla y decir que ella era quien lo provocaba, así que tuvo que renunciar y cuando me contó me di cuenta de que algo se pudre en este país.

Apago el televisor.