Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero saliendo con ‘Yuca’ de madrugada de un karaoke en el parque de Los Bomberos de Lince. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así darles mis ‘Chispazos’ que tanto reclaman mis lectores.

LAS ELECCIONES MÁS MONSES: Este columnista está convencido de que si el 26 de enero próximo, día de las elecciones, no hubiera una multa de por medio, la inmensa mayoría del país no iría a votar. Y no solo sería por falta de espíritu cívico, flojera o sencillamente porque ‘les llega’. La mayoría se ausentaría por desconocimento, ignorancia, porque no digiere esa ‘sopa de letras’ y simbología que más parece la cartilla de una profesora de nido, que una cédula de partidos políticos que pretenden llevar legisladores al Congreso, donde hay un ejército de desconocidos que no han podido dar a conocer sus propuestas.

LOS CANDIDATOS DE ANTAURO: El pez, o mejor dicho, el ‘tiburón’, por la boca muere. En un cuestionario que le envió El Comercio, el condenado por la muerte de cuatro policías en el tristemente célebre ‘Andahuaylazo’ reveló que si bien a él el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó de la contienda electoral por tener una condena efectiva, ‘hay cinco veteranos del Andahuaylazo como candidatos por Unión por el Peru (UPP)’. Increíble, cinco condenados por las muertes de esos valerosos policías postulan por Junín, Huancavelica, Tacna, Apurímac y Puno. Son los ‘topos’ de un violentista irrecuperable como Antauro Humala. Ya sabemos por qué ‘vientre de alquiler’ no debemos votar.

UN MONTÓN DE ‘ANTICUCHOS’: Los hay hasta en las tiendas políticas serias donde supuestamente funcionan los ‘filtros’ para detectar aspirantes que están por algún cargo público. Los medios de comunicación han encendido las alertas sobre postulantes que exhiben millonarios desbalances económicos, otro alcalde de una provincia de Piura tiene un proceso por colusión agravada en perjuicio del municipio de Colán. Pero no son los únicos. Lo peor es que cuando se presentan en TV olvidan tocar estos temas, se anuncian como ‘nuevos’ en política y hacen la de ‘Shakira’: ‘Sordos, ciegos y mudos’ con sus ‘chicharronazos’. A chequearlos con lupa.

¿EN QUÉ TRABAJA KEIKO?: La última exposición del fiscal Domingo Pérez sobre el pedido de prisión preventiva para la señora Fujimori sacó chispas. Fue cuando Pérez mostró las boletas de pago que ella recibía del Congreso disuelto. ‘Inclusive cobró todo el año en que estuvo en la cárcel de Chorrillos sin haber realizado ninguna labor’, sostuvo. ‘La investigada actualmente no tiene ningún arraigo laboral que la respalde’. Y le preguntó al juez Zúñiga: ¿De qué vive Keiko Fujimori? ¿Cuál es su trabajo actual? ¿A qué se dedica ahora? La exposición del fiscal continuará mañana y la cosa está que quema.

CUIDADO CALLAO: Este periodista recibe correos de jóvenes lectores chalacos. ‘Búho, no te olvides del Callao, tú que cuentas que veraneabas en Cantolao y comías tu pan con chicharrón en el Chino del mercado’. He escrito ríos de tinta denunciando a ese grupo que capturó el poder en el puerto: Chim Pum Callao, y que, tras veinte años, ha dejado una secuela de corrupción y violencia. Ahora los chicos ya no juegan con pelotas de fútbol, sino que a los 13 o 14 años tienen una mini Uzi. Algunos de estos politicastros hasta se rodearon de delincuentes para saquear el erario chalaco. Sus líderes están tras las rejas, pero hay otros que, sin rubor, teniendo más de 90 denuncias fiscales, como sacó a la luz el diario Perú 21, pretenden llegar reciclados al Congreso. ¿Qué tiene que decir Juan Sotomayor, líder de ‘Vamos Perú’, sobre Alex Kouri y Félix ‘Gato’ Moreno?

Apago el televisor.