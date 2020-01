Este Búho ha empezado el 2020 totalmente fresco y recargado. Ya pasaron las fiestas de fin de año e inauguro mi columna ‘Chispazos’ que, seguramente, será reclamada por mis lectores.

VIZCARRA EN LA RECTA FINAL: El país entero le reclama al presidente Martín Vizcarra que se enfoque este año en incentivar la reactivación económica, elevar el gasto público y que no se hagan obras a última hora como sucedió en el 2019, que fue malo, con un pobre crecimiento que no ayuda a eliminar la pobreza. Lucha frontal contra la terrible inseguridad ciudadana, mejor atención en los hospitales y un detalle muy importante: no meta sus narices en los comicios electorales ni trate de orientar, indirectamente, a los votantes.

¡AY, LOS ACUÑA!: La ‘plata como cancha’ ya no solo es patrimonio de César Acuña. Este Búho vio con sus ojazos cómo un ejército de señoras regalaba tremendos almanaques de medio metro a todo color del hermano del dueño de la Universidad César Vallejo, Virgilio. No tendría nada de malo que el ‘hermanísimo’ gaste miles de dólares en propaganda electoral. Pero lo grave es que la propaganda llamaba a votar por el número uno de la lista, que llevaba el nombre y la foto de ¡¡Antauro Humala!! y el numero tres de Virgilio. ¡¡¿Qué cosa?!! ¿Acaso el condenado por el asesinato de cuatro policías en Andahuaylas no fue descalificado para postular? Virgilo Acuña está engañando a los electores de manera burda y debería ser denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones.

PÉREZ EN LA MIRA: El fiscal del Equipo Especial ‘Lava Jato’, José Domingo Pérez, está recibiendo arteros golpes de las fuerzas oscuras involucradas con la corrupción de Odebrecht. No solo lo insultan, como hizo la controvertida abogada Giulliana Loza, sino hasta le cuestionan que pueda resfriarse o estar mal de salud. Increíble tanta inquina con un fiscal que es atacado desde adentro del Ministerio Público por sus máximas autoridades, los ‘Hermanitos’ Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, vinculados a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

KENJI CON ROCHE: La fiscal suprema Bersabeth Revilla ha pedido 12 años de prisión para Kenji Fujimori por el caso de los ‘Mamanivideos’, y lo acompañan en la acusacion los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Kenji y sus ‘Avengers’ fueron desaforados del Congreso cuando pretendían convencer a Moisés Mamani para que votara contra la vacancia del expresidente PPK ofreciendo obras para su región. Lo curioso es que Bruno Giuffra, quien le dijera a Mamani ‘tú sabes cómo es la nuez’, se salvó de la acusación. Parece que al engreído de Alberto se le acaba la finta de vender fruta y huevitos en los mercados.

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA: Otra vez un concurso para integrar la Junta Nacional de Justicia se ve empañado por los cuestionamientos. Este organismo es clave porque quienes lo integran tendrán la facultad de nombrar, sancionar o destituir a jueces y fiscales, en reemplazo del tristemente célebre Consejo Nacional de la Magistratura. El escándalo es que dos de los elegidos, María Zavala y Marco Falconí, han sido vinculados con César Hinostroza. Tanto Proética como el Instituto de Defensa Legal y la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, han pedido que se suspenda su juramentación programada por la Comisión Especial para el día de hoy.

GUERRA (NO) SANTA: Nueva York y las principales ciudades de Norteamérica están en alerta máxima después de las declaraciones del presidente iraní luego del asesinato del general Qasem Soleimani por un ‘dron’ nortemericano en Bagdad. ‘Estados Unidos afrontará las consecuencias de su acto criminal no solo ahora sino por muchos años’, bramó el líder iraní Hassan Rohani. Increíblemente, el mandatario Donald Trump, en vez de poner paños fríos a la gravísima situación, amenazó con bombardear Irán si se producen ataques a locales diplomáticos o militares en ese país. Rusia condenó tajantemente el atentado y China llamó a la moderación de ‘ambas partes’. Los tradicionales aliados norteamericanos y Europa temen que por culpa del ‘guerrerista’ Trump sus ciudades sean los primeros objetivos terroristas.

Apago el televisor.





PicoTV