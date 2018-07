Radiografía política: El Búho escribe sobre los audios de la vergüenza (II)

Este Búho no tiene dudas de que los audios que revelan repartijas, arreglos y favores bajo la mesa entre los más altos magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, están dejando al descubierto verdaderas mafias, organizaciones delictivas de cuello blanco, que no solo utilizan el poder para enriquecerse, sino también para proteger a los que enlodan la política, emitiendo resoluciones descabelladas a favor de narcotraficantes que les sirven de mecenas. A esta gentuza el Perú no les importa y les da igual que se instale un narcoestado.



CÉSAR HINOSTROZA: Haciendo gala de una arrogancia difícil de creer en una persona cuya verdadera catadura moral quedó al descubierto, gracias a unos audios infames, el tremendo juez supremo César Hinostroza Pariachi llamó el último domingo a cuanto canal hay para señalar que es un magistrado intachable al que quieren perjudicar. Hasta levantaba la voz a los periodistas que lo entrevistaban. Tanta altanería, tanta soberbia, no son gratuitas. Se nota que se siente respaldado, protegido, por el Congreso dominado por la Fuerza número 1 de la señora K. ¿Hasta cuándo le durará?



RUTH MONGE: Se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura debería estar integrado por los magistrados más capaces y de solvencia moral probada. Pero los escandalosos audios de la corrupción demuestran lo contrario. Guido Aguila tuvo que renunciar al CNM tras la grabación en que el empresario Mario Mendoza le pide ‘una empujadita a un amigo’ y él acepta, pero le pide que sigan conversando por otro celular ‘más seguro’. Lo extraordinario es que, quien tomaría su lugar es Ruth Monge, una abogada que en los años 90 se hizo conocida por defender a la empresa Aerocontinente, propiedad del sentenciado por narcotráfico Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’. Fuentes de la Procuraduría Antidrogas afirman que Monge, incluso, cumplía la fina tarea de repartir los pasajes que la compañía aérea regalaba a los magistrados del Poder Judicial a cambio de favores. Increíble.



DANIEL PEIRANO: Es el juez superior con quien el hoy encarcelado magistrado Walter Ríos coordina en un audio, el 5 de abril, para poner jueces en la corte. En la grabación se oye a Ríos sacar cuentas sobre la cantidad de magistrados que tendrían en diciembre para mantener la presidencia de la Corte del Callao. ‘Ahorita, tu labor, hermano, va a ser estratégica’, le dice Ríos a Peirano. ‘Cuarto Poder’ informó que el 2012 el CNM no ratificó a Peirano como juez superior porque declaró fundado un hábeas corpus a favor de un investigado por tráfico de drogas. Pero el consejero presentó una reconsideración y continuó en el cargo. El 2015 el CNM nuevamente no lo ratificó, esta vez por una acusación de un supuesto soborno pedido a un traficante de terrenos en el Callao. Sin embargo, al año siguiente el CNM lo devolvió a la judicatura. Ayer era el hombre para reemplazar a Ríos en la Corte del Callao, pero tuvieron que hacerlo a un lado y poner a la jueza Flor Aurora Guerrero.



FLOR AURORA GUERRERO: La nueva titular de la Corte del Callao. Luego de consultas en el Poder Judicial, sabemos que fue jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y ha recibido reconocimientos de la Sala Laboral Permanente del Callao. Formada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no es una juez mediática y ha estado dedicada más a temas laborales. Tiene un durísimo trabajo en el primer puerto, que se desangra por las distintas mafias que reinan gracias a magistrados podridos.



LUIS CERVANTES LIÑÁN: El intocable rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que gana más de 2 millones de soles al mes, se ha librado de una decena de investigaciones fiscales y procesos judiciales. En un nuevo audio, se jacta de tener contactos en el CNM, el Poder Judicial y el Congreso. “Los miembros del CNM, tres garcilasinos; los vocales supremos, garcilasinos; hemos llegado, ahorita tenemos unos quince congresistas de Garcilaso. Hay dos que van a sacar su título también, porque dejaron pendiente su título. No estamos mal, pero podemos estar mejor”, señala Cervantes. Los tres miembros del CNM serían Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila, todos implicados en los audios de la corrupción. Un informe de ‘Punto Final’ señala que con el voto de estos personajes fue ratificado el juez Ricardo Chang Recuay, quien dio una resolución para que la Garcilaso no sea allanada en el gobierno anterior. Un suertudo, el tipo. Apago el televisor.

