Vergüenza de jueces (II)

En el tinglado mafioso de fiscales y jueces, no cabe duda que hay dos ‘monstruos’ que manejan los hilos de la corrupción. Aquí, claramente, lo que se busca es que ‘pase la tormenta’ y las aguas vuelvan a su nivel. O sea, que la podredumbre siga instalada en los entes encargados de impartir justicia. ¿Ustedes, por ejemplo, ven a los congresistas fujimoristas actuar con rapidez para sancionar, con el rigor que se merece, al impresentable César Hinostroza? La ciudadanía es clave y debe mantenerse alerta. Sigamos teniendo en cuenta estos ‘audios de la vergüenza’.





‘VERDECITOS’

Walter Ríos: Ya, otra cosa… mira… acá lo van a apoyar varias gentes. Yo creo que como garantía… él está un poco lejos.

Asesor: Sí, Tacna.

Ríos: Una es esperar un año, la otra es que ahorita lo apoyen con todo, entonces como garantía yo creo que él tiene que dar algún monto.

Asesor: Claro.

Ríos: Que personalmente vamos a conversar, como garantía, sino pasa nada lo devolvemos. Estoy pensando en 10 verdecitos… Proponle, pero como garantía, doy mi palabra. Si sale en esta, bacán, si no sale se lo devuelvo.

Asesor: Perfecto.

Juez: Aparte de los vinos y esa huevada, la invitación…



500 HOJAS VERDES

Walter Ríos: Aló.

Gianfranco Paredes: Doctor, hay un amigo que es hijito de papá. Aló, aló. Hay un amigo que es hijito de papá, ¿ya? El pata estudia en una universidad buena y solamente quiere entrar a chambear para decirle a su papá que trabaja en el PJ y está ofreciendo 500 hojas verdes.

Walter Ríos: ¿Cuánto?

Gianfranco Paredes: 500.

Walter Ríos: Ya.

Gianfranco Paredes: Hojas verdes. Para lo que haya: asistente. Lo que haya. Y justo…

Walter Ríos: Ya, ya, ya, tú ve, tú ve. Coordina con Parra. ¿Ya?

Gianfranco Paredes: Ya, listo, listo.

Walter Ríos: Ya, ya. Aprobado.

Gianfranco Paredes: Ya, gracias.



CÉSAR HINOSTROZA

Miércoles 4 de abril

LIBERTAD DE VIOLADOR

César Hinostroza habla con una persona, sobre el caso de una violación sexual:

CH: Porque es menor de edad la chica, seguro. ¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? Once añitos…

¿Pero está desflorada?

Ya… pero ¿quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya?

¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le baje la pena o que le declare inocente?



CONTRATACIÓN IRREGULAR

César Hinostroza: Escúchame, pero… quiero ayudar a un amigo muy bueno, de primera, que está en la Procuraduría y que conoce mucho sobre administración de justicia. No sé si le das una oportunidad, pues.

Walter Ríos: Ya pues, que converse conmigo, pues porque… pucha mare’…

César Hinostroza: Pero no, tranquilo, pero si vas a tener un espacio, en reemplazo de él puede ir, de… Saúl. ¿No?

Walter Ríos: Ya.

César Hinostroza: Claro. A ver, míralo, evalúalo.

Walter Ríos: Claro pe’, que me llame pe’ porque…

César Hinostroza: Te va a llamar, te va a llamar, ¿ya? Te va a llamar y…

Walter Ríos: ¿Cómo se llama?

César Hinostroza: Roly Capcha… Roly.

Walter Ríos: Ya.

César Hinostroza: Roly Capcha te va a llamar, de mi parte, ¿ya?

Walter Ríos: Porque también después vamos a tener este, familia, pero de ahí me está pidiendo Guido pa’ su hermano.

César Hinostroza: Pero ya demasiado pues compadre, le estás dando mucho, dale uno nomás, ya demasiado, compadre.

Walter Ríos: (Risas).

César Hinostroza: Claro, pero tú ya ve ah, porque ya la cuñada pues tú sabes, ¿no?



REVENTA DE ENTRADAS

Hinostroza: Escúchame, escúchame, el señor Betancourt quiere pagar el precio que se ha pagado de la FIFA, que es 210 dólares, yo creo que es muy barato, yo le he pedido 500, ¿ya?

Evelyn (asistente): Ya.

Hinostroza: Si por A o B no tiene o no quiere, ya mínimo 300, sino ya no, pues. Yo creo que hasta 300 puede bajar, pulséalo 400 y 300 que quede, pues. Si no, dile: ‘No, yo lo vendo en otro sitio y me pagan’. ¿Ya?

Evelyn: Ya, yo me encargo.



Apago el televisor.