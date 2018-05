Luis Galarreta, Martín Vizcarra, ‘Bebacho’ y más en las ‘Pastillitas’ de El Búho

Este Búho ve dos Perú. Por un lado el soñador, el eufórico, el entusiasta con la próxima participación de la selección en el Mundial de Rusia. Y por otro, una coyuntura política oscura. Una lucha de poderes, donde se desnudan ambiciones y salen a relucir los verdaderos rostros. Allí, cuando se caen las máscaras, me veo obligado a coger mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats para ‘ver más allá de lo evidente’. Por eso, les presento mis clásicas ‘Pastillitas’, esas que tanto reclaman mis lectores.



* ATAQUES INACEPTABLES: El presidente del Congreso, Luis Galarreta, convocó a una conferencia de prensa después de que lanzara un censurable ataque a la prensa, amenazando con ‘aprobar la ley que pretende quitar la publicidad estatal a los medios privados’, engendro perpetrado por Mauricio Mulder. El congresista no solo no se rectificó de sus exabruptos de llamar al periodismo ‘mermelero’ y amenazarlo como un matoncito de barrio. Ante el asombro del auditorio, no se rectificó, sino que se reafirmó en apoyar una ley que atenta contra la libertad de información, al más puro estilo chavista. Mi solidaridad con el colega atacado. Parece que no les gusta que medios independientes denuncien las corruptelas. ¿Cómo será si llegan al gobierno?



* ¡¡QUE SE PRONUNCIE VIZCARRA!!: Esta debe ser un buena oportunidad para que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, le enmiende la plana al presidente del Congreso, porque ante las denuncias de despilfarros y gastos que son una burla a la austeridad de parte del Parlamento, el mandatario se mostró muy temeroso y parecía que se iba a arrodillar para pedirle a Galarreta ‘que no gaste tanto’. ¡¡Por favor!! ¿Quién manda en el país? ¿Quién es el presidente constitucional? ¿Es o no un demócrata? Que sea enérgico al denunciar las compras de televisores gigantes, frigobares y rosas cuando hay niños que mueren de frío en Puno, porque no tienen zapatos ni frazadas. Que deslinde con esa facción autoritaria de Fuerza Popular que, desde el Congreso, pretende gobernar el país como si fuera su chacra.



Discurso de Martín Vizcarra en la Cumbre de las Américas

* SE LE VIENE LA NOCHE AL ‘CHOLO’: El Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió el cuadernillo del pedido de extradición del prófugo Alejandro Toledo. Con esta entrega se iniciará un proceso que puede ser largo, pero que era imperativo para poder traer al exmandatario para que sea juzgado, entre otros delitos, de recibir 20 millones de ‘coima’ de la cutrera Odebrecht, por la Interoceánica. Los gringos han anunciado que en seis meses responderán a la Cancillería el pedido. El primer paso demoró, pero ya está dado. ¿Seguirá el ‘Cholo’ de Cabana jugando billar y bebiendo cerveza en los boliches de San Francisco, como cuando lo fotografiaron recientemente?



* LOS ‘AVENGERS’ TAMBIÉN LLORAN: No es un remake de la recordada telenovela mexicana ‘Los ricos también lloran’, con Verónica Castro y el fallecido Rogelio Guerra. En el culebrón, que parece ser su nueva estrategia para victimizarse y escabullir la obligación de asumir su responsabilidad política en los vergonzosos ‘Mamanivideos’, Kenji se presentó en un programa matutino para confesar sus más recónditos miedos y sufrimientos. No es la ignominia de ser desaforado del Congreso, ni siquiera la cárcel. El querubín de Alberto, al borde del llanto, confesó que lo que lo atormenta es que su hermana, hoy convertida en su enemiga, desde que votó en contra de la primera vacancia de PPK, no le permite ver a su sobrina, de la que es su padrino. Solo le faltó sacar su pañuelo. Pero este culebrón seguramente tendrá más capítulos, eso sí, siempre en ‘hora prime’.



* MISERABLE ‘BEBACHO’: El fin de semana vi un informe en ‘Cuarto poder’. Observé cómo ese criminal llamado ‘Bebacho’ -Antonio Grández, de 19 años- arrolló con una mototaxi a la estudiante Elizabeth Cedano. La muchacha no soportó y falleció el último lunes. Lo que me llena de ira e indignación es que esta lacra se encuentra libre. ¿Dónde está la justicia? Nuestros hijos corren riesgo en las calles, pues están a merced de miserables para quienes la vida les importa muy poco. Apago el televisor.