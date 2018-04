Susana Villarán, Martín Vizcarra, Salvador Heresi y los hermanos Fujimori en los ‘piqueítos’ de El Búho

Este Búho ve la coyuntura y a algunos políticos inmersos en gravísimos ‘entripados’ como si estuvieran en una feria regional gastronómica en el ‘Campo de Marte’. Allí veríamos a Alan degustando una fuente de frejoles con harto pellejo de búfalo del comedor de Alfonso Ugarte. El ‘Cholo’ Toledo de incógnito devorando un olluquito con charqui de Cabana y su vino ‘Camargo Correa’. Susana Villarán atorándose con un suculento sánguche carioca con porcao, mayonesa ‘Barata’ y una copa de ‘Lula Colada’ heladita para los ‘muñecos’. Keiko y Joaquín Ramírez devorando sus ‘chicharrones’ con uvas bien ‘lavadas de activos’. Sé que se les hace agua la boca con mis ‘piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores, y no se olviden, que el que se pica pierde.

* ¡¡QUÉ BONITA FAMILIA!! No cabe duda que Alberto los crio y ellos, Kenji y Keiko, se juntan. La ‘blindada’ que le dio Kenji a su hermana mayor es un signo inequívoco que, pese a todo, el ‘Chino’ todavía mueve los hilos en ese movimiento que, según la última encuesta de Ipsos, se hunde como el ‘Titanic’. Alberto convenció a Kenji que no ‘eche’ a Keiko ante la Fiscalía, como había amenazado claramente días atrás, cuando estaba dolido por la emboscada que Fuerza Popular le hizo con su superagente ‘Mamani Bond’. Pero el querubín no calibró que la venganza por partir el partido no solo consistía en colocarlo como un siniestro complotador en busca de votos contra la vacancia de PPK, sino que más rápido que por un tubo lo iban a desaforar del Congreso y de allí, con toda seguridad, iría a parar a la cárcel como el tristemente célebre ‘Beto’ Kouri. Alberto no podía permitir que en un santiamén sus hijos se atravesasen con sus espadas Kenzo y él, seguramente, volvería a prisión a terminar allí sus días. Convenció a Kenji y también a Keiko, pero el problema es si la lideresa, que zafó cuerpo en una triatlón cuando acusaron a su hermano, podrá persuadir a los mastines de su partido, Becerril, Salaverry y los ofendidos por Kenji: Galarreta, Letona y Alcorta de pasar por alto sus acusaciones.

* SUSANA SUERTUDA: Si Susana Villarán hubiera tenido una investigación, como la que le hicieron los fiscales a Ollanta y Nadine, hace rato estaría acusada con arresto domiciliario o prisión preventiva. Porque ella, de todos los políticos acusados de recibir plata sucia de Odebrecht, según testimonios de Marcelo y Jorge Barata, es la única que al recibir los tres millones de dólares -dos de Odebrecht y uno de OAS- destinados a su campaña en contra de la revocatoria, ¡¡era funcionaria pública!! a diferencia de Nadine, Ollanta, Keiko, PPK, el Apra de Alan o Toledo, sindicados por Barata como receptores de dinero para su campaña, donde eran candidatos. Muchos no entienden por qué el fiscal Hamilton Castro corrió en la investigación a Humala y Nadine y dejó de lado el caso de la exalcaldesa.

* CUIDADO, PRESIDENTE: Este columnista sabe que los ambientes de Palacio de Gobierno son muy propensos a la plagas de roedores. Varios presidentes se han visto obligados a fumigar y desratizar la Casa de Pizarro. Pero uno ve con preocupación que ni bien el presidente Martín Vizcarra tomó posesión de su oficina en Palacio, algunos expolíticos, con terno y corbata, pero con inmensas colas de ratazas, han pedido audiencias y se las han concedido. Hay incluso uno que fue uña y mugre de Montesinos, que gastó millones de plata del Estado para realizar las firmas falsas con las que Fujimori se reeligió. Los portales anticorrupción están alertas de las visitas palaciegas e informan que personajes que incluso han purgado cárcel, acusados de corrupción, visitan Palacio. Cuidado, presidente. Dime con quién andas y te diré quién eres, es un dicho popular muy útil.

* HERESI HACE LA DE SHAKIRA: Este Búho, en momentos en que se armaba el Gabinete, dijo que uno de los puestos claves era el de ministro de Justicia. Desde esa cartera se debe dar un impulso a la lucha anticorrupción y vigilar que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan con su trabajo. Pero Salvador Heresi, amigo de controvertidos personajes vinculados a corruptos presos, no parece tener el perfil para el cargo. En una entrevista con Beto Ortiz, este le preguntó sobre las movidas de Fujimori para sacar su pasaporte y el peligro de fugar del país. Salvador parecía en la luna. Hizo la de Shakira, sordo, ciego y mudo, a pesar de que dicen tiene buena voz y canta bien. ‘Eso depende del Poder Judicial’. ‘¿Y si se va del país?’, le inquirió el periodista y el ministro dijo: ‘El tema está en manos del Poder Judicial, está en su cancha’. No sé, me pareció como ido, como si ese no fuera su tema y sí lo es. El ministro de Justicia no puede zafar cuerpo en cualquier tema que tenga que ver con la corrupción y el de Fujimori es emblemático. Apago el televisor.

