El Congreso, Keiko Fujimori, ‘ley mordaza’ y más en la columna de El Búho [VIDEO y FOTOS]

Este Búho , aunque ya vive la fiebre mundialista, abre sus ojazos para ver la coyuntura política. Como siempre digo, habré nacido de noche, pero no anoche. En política no hay casualidades. El Congreso de la República acaba de dar un golpe anticonstitucional contra los medios, con la ‘ley mordaza’ presentada por el aprista Mauricio Mulder, y que afectará directamente a la población de menores recursos. Esa es la verdad y aquí la desmenuzo.



VENGANZA POLÍTICA: Con la aprobación por insistencia de esta siniestra ley, se comprueba que los fujimoristas manejan el Congreso como su chacra y actúan por venganza política al ritmo de su lideresa Keiko Fujimori , quien hasta ahora no digiere ni perdona haber perdido las elecciones presidenciales ante el viejito PPK. Ella culpa a cierto sector de la prensa y cree que hubiera ganado si el gobierno de Ollanta Humala dejaba votar a militares y policías. Craso error. No se da cuenta que los culpables están en su propio entorno. Ahora se sienten ganadores, pero estoy seguro de que esto le pasará la factura.



ARGUMENTO FALAZ: Escucho a los defensores de la ‘ley mordaza’ decir que esta evitará el despilfarro de dinero en el Estado. Tremendo cuento. Despilfarro es utilizar el dinero de todos los peruanos en inflar planillas en el Parlamento para contratar ‘fujitrolls’ y atacar a opositores al ‘keikismo’ y a periodistas críticos de la bancada de Fuerza Popular. Y no olvidemos al coronel montesinista Walter Jibaja , quien funge como jefe de Seguridad del Congreso. Muy campante, él amenaza por Twitter a políticos, periodistas y otros que cuestionan los oscuros manejos fujimoristas en el Parlamento.



LOS AFECTADOS: Si alguien sale perdiendo con la propuesta de Mulder es el pueblo, en especial los que menos tienen y que están en zonas alejadas. A ellos no les llegará información sobre las políticas que hace el Estado a su favor. Como la difusión de campañas contra la anemia, el friaje o la reconstrucción del norte del país. Bien gracioso el aprista cuando habla que esa información se puede difundir por Twitter y Facebook . ¿Ustedes creen que esos peruanos que se mueren de frío en Puno pueden esperar a que les instalen sus redes de fibra óptica?



¡QUÉ TRISTE PAPEL!: En verdad es triste el papel que se encuentra jugando Mulder en toda esta arremetida contra la prensa independiente. ¿Tonto útil? No creo, él sabe muy bien en lo que se está metiendo. Lo que me sorprende es por qué no levantó su voz cuando en el segundo gobierno de Alan García se gastaban millones poniendo publicidad del Estado en medios de comunicación privados. Ahí sí, calladito. Pasaron entre seis y siete años para que presentara su cuestionado proyecto.



BUSCAN CASTIGAR : Con todo lo que hacen, los fujimoristas y algunos legisladores que les sirven como furgón de cola solo buscan castigar a esa prensa que investiga a fondo y denuncia los hechos de corrupción. Por ejemplo, Alan dice ‘otros se venden, yo no’, pero a través de sus tentáculos está buscando sacar al fiscal José Domingo Pérez, quien lo investiga por los 200 mil dólares que habría recibido de Odebrecht para su campaña del 2006. Y que no se haga el loco con los tremendos ‘chicharronazos’ por los millones que los brasileños dieron durante su gobierno por el Metro de Lima.



GOLPE A LA DEMOCRACIA: Para Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, la ‘ley mordaza’ es un golpe a la democracia y una herramienta de presión contra periodistas que resultan incómodos para ciertos grupos de poder. Este Búho enciende las alarmas. Esto sucede en dictaduras como la de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Se imaginan si el fujiaprismo llegara al poder?



VIZCARRA: Esperamos que el presidente Martín Vizcarra se ponga fuerte e insista en objetar esta cuestionada ley, y el Tribunal Constitucional la declare ilegítima. ¿O Keiko es la que gobierna en el país? Apago el televisor.