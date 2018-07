Consejo Nacional de la Magistratura: El Búho escribe sobre los audios de la vergüenza del CNM (III)

Este Búho reflexiona sobre los tristemente célebres ‘Audios de la repartija’, donde los protagonistas fueron -para vergüenza nacional-, prominentes magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el organismo que tiene que nombrar, destituir, evaluar a los jueces y fiscales.



Increíble, los implicados son funcionarios cuya conducta debe ser ejemplo para el ciudadano común, que se siente asqueado al escuchar cómo un vocal supremo pregunta sobre el violador de una niña: ¿quieren que le rebaje la pena o lo deje libre? La ciudadanía está indignada, asqueada. Y desde aquí les advierto a las autoridades encargadas de investigar que si no se castiga ejemplarmente a los implicados, el pueblo saldrá a las calles a protestar con justa razón. Eso de los 10 ‘verdecitos’ es infame. Incluso afirma que el dinero servirá de garantía y si el arreglo no se concreta, lo devolverá. Ese tremendo juez debería estar preso.



LOS AUDIOS TIENEN BASE LEGAL: Quienes descalifican los audios argumentando que tienen un origen ilícito, se equivocan. Hace más de seis meses los sabuesos del implacable grupo ‘Constelación’ de la Policía, quienes luchan contra las temibles bandas de narcotraficantes y sicarios del Callao, descubrieron que un abogado, vinculado a la organización criminal, se comunicaba con ciertos personajes con alias, quienes le aseguraban ayuda en las sentencias a los criminales encarcelados. Luego de las investigaciones, comprobaron que uno de ellos era nada menos que Walter Ríos, el presidente de la Corte Superior del Callao. Esa prueba fue entregada a la valiente fiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien inmediatamente le solicita al juez Cerapio Roque Huamancóndor que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones a Ríos. Allí recién, con el teléfono intervenido, se encontró el hilo de la madeja de la corrupción.



NO TIENEN VERGÜENZA: Los tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, implicados en estos audios, si hubiesen tenido un poco de decoro hubieran renunciado inmediatamente a su cargo, por un poco de pudor. Pero no, Iván Noguera no solo se atornilla en el cargo, sino que denuncia que le grabaron ‘conversaciones privadas’. ¡¡El del convenio fantasma con la universidad de su esposa!! Eso es delito aquí y en la China. ¿Se llegará a sancionar a este señor o terminará de ‘licencia con goce de haber’ como le pasó a ‘Negociazo’ Moreno?



LOS MUÑECOS DE ALAN: No me sorprende que Alan García haya tuiteado calificando de ‘chuponeo’ el legal trabajo de levantamiento del secreto de las comunicaciones de la fiscal Sánchez y el grupo ‘Constelación’. ‘Chuponeo’ sí fue el que le hicieron a su amigazo y exabogado ‘Don Bieto’ Alberto Quimper y a su compadre Rómulo León Alegría ejecutando ‘un faenón’ ‘de la p...’ por otorgamiento de lotes petroleros a una empresa danesa, por lo que cobraron millonarios ‘honorarios de éxito’. Una perla más de los tantos casos de corrupción que hubo en su gobierno. Cuando, para la tribuna, llamó ‘ratas’ a ‘Don Bieto’ y Rómulo. Este último asado lo amenazó con revelar algunos ‘chicharrones’ suyos y García se quedó calladito.



FUJIMORISTAS CON ROCHE: Tampoco me sorprende que el fujimorismo se rasgue las vestiduras cuestionando los audios. Me pareció patético que los mismos que declaraban héroe nacional a Moisés Mamani por sus tristemente célebres delaciones a lo ‘James Mamani Bond’, ahora salgan a gritar ¡¡chuponeo, chuponeo!! por los audios que implican a algunos magistrados que duermen con kimono. A los ‘naranjas’ les cayó como un baldazo de agua fría que el vocal César Hinostroza, el que archivó una investigación al mecenas y engreído de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez, haya sido grabado en un audio que ha causado más escándalo, pues está relacionado con el abuso de menores de edad. Ahora falta determinar quién es la ‘señora K’, mencionada en un nuevo audio. Es nuestro deber defender el buen trabajo de fiscales y jueces honestos y ‘Los Intocables’ de la Policía Nacional que integran el grupo ‘Constelación’. Apago el televisor.

