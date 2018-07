Consejo Nacional de la Magistratura: El Búho escribe sobre los audios de la vergüenza del CNM (II)

Este Búho sigue impactado por los audios de la vergüenza que difundió IDL-Reporteros y en los que altos magistrados negocian repartijas y favorecimientos. La población exige que fumiguen el sistema de justicia peruano y saquen a los corruptos.



Ayer, el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, salió a defenderse ‘con pruebas en la mano’, sin ‘subjetividades’ y afirmó que los audios no tienen ningún valor legal. Pero objetivo, porque es real, es el vergonzoso diálogo que sostuvo el 4 de abril de este año, pues él mismo reconoció que son sus palabras.



Lo transcribo nuevamente para que mis lectores saquen sus conclusiones: ‘Porque es menor de edad la chica, seguro. ¿Cuántos años tiene? ¿Diez años...? Once añitos... ¿Pero está desflorada? Ya, ¿pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?’.



Esta última pregunta que hace Hinostroza es espantosa y dice mucho de su persona. La justicia debe investigar este caso hasta el final y castigar a los que resulten culpables. Hay que recordar que en el 2016, según una investigación de Ojo-Publico.com, Hinostroza encabezaba la lista de los jueces de la Corte Suprema con mayor patrimonio. Con su sueldo de juez logró acumular un patrimonio de ¡¡dos millones de soles!!, mientras trabajaba desde el 2003 en la Corte Superior del Callao. Fue investigado por enriquecimiento ilícito el 2012, tras descubrirse que poseía dos casas en Miami, pero las investigaciones fueron archivadas.



Hinostroza terminó apareciendo sin bienes, al utilizar la figura legal de la separación de patrimonio con su esposa y la de anticipo de herencia con sus hijas. Tienen inmuebles en Surco, Pueblo Libre y San Borja. En este último distrito, la esposa de Hinostroza, habiendo hecho separación de bienes, compró una casa de dos pisos por 490 mil dólares que canceló. Por eso, Hinostroza no figura con bienes a su nombre. Repito, se debe investigar y llegar hasta el final. Recién con este escándalo, el Poder Judicial planteará declarar en emergencia a la Corte del Callao. Hace años que se pide esa medida, pues muchas autoridades del primer puerto vienen robando cientos de millones de soles sin que les pase nada, y en octubre van a volver a postular porque no quieren soltar la mamadera. Actúan con total impunidad, porque hay corruptos en la administración de justicia que por jugosas coimas los dejan seguir delinquiendo. ‘Hoy por ti, hermanito, mañana por mí. Todos ganamos. Pásame la mía’, dicen frotándose las manos. Llama poderosamente la atención el silencio sepulcral de Keiko Fujimori en este triste asunto que evidenciaría delitos, así como la actitud de Alan García quien, mediante un tuit, no condenó lo que se dice en las grabaciones, sino el ‘chuponeo’ que las sacó a la luz. Les dejo la transcripción de otro audio. En este, Hinostroza conversa con Antonio Camayo (‘Toñito’), gerente general de IZA Motors, que se adjudicó contratos con la Corte Superior de Justicia del Callao y con la gerencia general del Poder Judicial.



César Hinostroza (8-marzo-2018): Toñito.

Antonio Camayo: ¡Doctor!

CH: Usted se olvida de su amigo, su hermano, que lo quiere más.

AC: Ya...

CH: Oye, hermano, dos cositas. Mañana creo que hay una reunión, le van a hacer a mi amigo que ha sido elegido presidente del CNM.

AC: Sí, así es. Es que yo estoy haciendo la reunión...

CH: Pero antes me urge hablar con nuestro amigo, el gordito. Cómo hacemos. O ya mañana mejor ahí. Allá en su sitio. ¿Supongo que va a ir, no?

AC: Sí, sí, va a ir.

CH: Creo que mañana mejor, ¿no? ¿O ahora en la noche en tu casa?

AC: Hummmmm. A ver, le pregunto.

CH: A ver, pregúntale, claro. O si es que quiere venir a hablar o no. Capaz no quiere. ¿Recuerdas que estaba pendiente ese asunto? Cómo habrá quedado.

AC: Ya ni le toco el tema.

CH: Mejor no, ¿no?

AC: Ya no, mejor ni tocarle.

CH: Entonces él dirá ya cuándo. ¿Puede ahora o mañana?

AC: Ya, pues.

CH: Aunque allá, como hay mucha gente.

AC: No, mucho roche.



Apago el televisor.



