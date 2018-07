Consejo Nacional de la Magistratura: 'La repartija' de los jueces y sus aliados (II)

Este Búho lo había advertido. Sostuve que, luego de destaparse la olla de corrupción en las altas esferas del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), podían aparecer poderosos intereses desde las sombras y, sobre todo, desde la mayoría del Congreso, desesperados por ‘blindar’ a los implicados en esta ‘mafia’.



No lo hacen de ‘buena gente’. Ellos saben que estos sinvergüenzas no solo hacían ‘repartijas’ de nombramientos en el Poder Judicial, para liberar a narcos y sicarios, sino también para estafar al Estado con falsos convenios con universidades ‘truchas’, además de declarar inocentes a violadores de niñas o exigir coimas de ‘diez verdecitos’ para empujar el nombramiento de un fiscal anticorrupción. ¡Para no creerlo! En China, esos corruptos irían a un juicio sumario y a un paredón. Les voy a explicar este escándalo con algunas ‘imágenes de la repartija’. Los personajes, usted ya los conoce.



LOS GUARDAESPALDAS DE LA SEÑORA K: Los congresistas Galarreta, Mulder y ‘Chucky’ Acuña parecen tres villanos de la saga de la Guerra de las Galaxias que defienden el ‘lado oscuro’. Se empecinan en atacar a los periodistas de investigación de IDL-Reporteros y Panorama, quienes destaparon el desagüe de aguas servidas de la ‘repartija’ e identificaron a prominentes magistrados como a un ‘pez que por la boca muere’. ¿Por qué el poder político fujiaprista los ‘blinda’? Justamente, el controvertido vocal supremo César Hinostroza presidía la sala que tenía que ver en casación la denuncia de la Fiscalía que Keiko arrastra junto a su esposo Mark por presunto lavado de dinero, por los controvertidos cocteles de campaña. Por eso el fujimorismo, por defender a su jefa, descalifica a quienes sacaron a la luz unos audios que han indignado a todo el país. Pero eso, a ellos, no parece importarles.



LA CAMISETA DE DUBERLÍ: Este columnista se sorprende por el comportamiento, en estos momentos de crisis, del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Ni bien saltaron los audios, se mostró, me parece, demasiado dubitativo, timorato. ‘Se va a investigar’, dijo lacónicamente. Me causó sorpresa, pues el magistrado trujillano es un hombre al que le gusta hablar mucho y bien, desde sus épocas de dirigente estudiantil izquierdista. Alguien reveló que Rodríguez estuvo en el palco oficial del estadio viendo un partido de la selección, sentado junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol y el gerente de la empresa azucarera Tumán, que administra la firma de Oviedo, hoy en un litigio que hasta se tornó sangriento. A muchos les dio la impresión de que Duberlí cometió un gravísimo error. Oviedo también es mencionado en un audio por el que parece ser ‘su intermediario’, el dueño de la empresa Iza Motors, ‘Toñito’ Camayo. El Poder Judicial puso mano blanda con Hinostroza y lo mandó de vacaciones pagadas, además lo trasladó a otra sala ‘más tranquila’. Increíble.



BRAMA... UN BECERRIL: En los pasillos del Palacio de Justicia corre como reguero de pólvora el porqué el congresista fujimorista Héctor Becerril es el más indignado y el que profirió los peores insultos a los periodistas de IDL-Reporteros por publicar los audios donde desnudan la podredumbre de algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es que la esposa del congresista es asesora principal de ese organismo. Ante las críticas, Becerril rugió: ‘Mi esposa ingresó por concurso público’. Pero un congresista del Frente Amplio aclaró que el jurado lo integraban los tres funcionarios del CNM implicados en la ‘repartija’. Con razón brama... un Becerril.



PRENSA VALIENTE: Este columnista se saca el sombrero por el inmenso aporte para la profilaxis moral, institucional, política y ciudadana del país hecho por IDL-Reporteros y Panorama, al sacar a la luz estos ‘audios de la repartija’. Seguramente sabían de las implicancias, los riesgos y lo tuvieron que pensar mucho para exponerlos. Felicito a Gustavo Gorriti y su valioso equipo, y al programa dominical, por ser los medios que los difundieron. Así trabajan los verdaderos periodistas. Sin miedo y siempre denunciando los abusos y corruptelas del poder y sus sucios tentáculos. Apago el televisor.

Gustavo Gorriti sobre diligencias en IDL Reporteros

