Consejo Nacional de la Magistratura: 'La repartija' de los jueces y sus aliados

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Veo con profunda indignación y frustración que el tremendo escándalo de ‘los audios de las repartijas’ parece ir camino a ser sepultado y terminará sin ninguna conclusión ni, mucho menos, castigos ejemplares, por culpa de un poder oscuro y siniestro que gobierna entre las sombras. Tal vez algún magistrado involucrado en una asquerosa red de corrupción será cesado, pero con goce de haber.



Y avizoro todo claro: la mayoría fujimorista del Congreso, con sus compinches del Apra, decidieron hacerse los locos con la nauseabunda corruptela escuchada, para concentrar sus ataques a la institución que le abrió los ojos al país exponiendo los audios, IDL Reporteros .

Pero déjenme explicarles a ustedes, mis fieles lectores, quién es quién en este nuevo escándalo que indigna a todo el Perú y que amenaza con desbordar las calles con ciudadanos hartos de tanta inmundicia e impunidad.

LOS APAÑADORES: Es inconcebible que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y sus escuderos Mauricio Mulder y Richard Acuña, una vez conocido el escándalo, en vez de condenar a magistrados que pedían miles de ‘verdes’ para nombrar un fiscal o hacer trampa con convenios fantasmas, hagan la de Shakira: sordos, ciegos y mudos ante los corruptos y solo decidan investigar a quien proporcionó los audios profilácticos, el IDL. Todo porque en uno de ellos se habló de la misteriosa ‘señora K’. Hummm...



LA SEÑORA K: En uno de estos archivos del oprobio, el controvertido juez César Hinostroza habla con un interlocutor que le dice que ‘la señora quiere reunirse con usted en mi casa’. Hinostroza no entiende: ‘Cuál señora, hermano, dime de manera genérica’. -La ‘señora K’, la de la ‘Fuerza Número Uno’ -. ‘Ya entiendo, mañana a las once...’. Cronistas parlamentarios recuerdan que la investigación de los sospechosos ingresos millonarios en los ‘cocteles’ por la campaña del fujimorismo, que recayó en Keiko Fujimori por lavado de dinero, fue archivada, pero el caso continúa en cesación a la Corte Suprema. Y adivinen a qué Sala llegó... ¡a la de César Hinostroza! Lo alucinante es que sin que se lo pregunten, Keiko salió a decir que ella no es la enigmática ‘señora K’. Hummm...

SE LE FUNDIÓ EL MOTOR: Otro de los personajes ‘todo terreno’, ‘como los vehículos que oferta con harto ‘cherry’ en varios medios, es el dueño de una empresa de venta de carros, IZA Motors, Antonio Camayo. En los audios se ‘bota’ con que tiene ascendencia en Palacio de Gobierno, y César Hinostroza le pide que le tienda ‘puentes’ con Martín (el presidente), a lo que Camayo, entusiasmado, responde: ‘¡Estoy en las altas esferas, pe!’. Y según consta en los registros de Palacio, por esos días sostuvo una reunión con ¡el primer ministro César Villanueva! ¿Sabía el presidente Vizcarra que su premier se reunía con un individuo protagonista de varios de los audios de la ‘repartija’? ¿Y que fue el que gestionaba los pasajes y las entradas para el Mundial de Rusia con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo?

Juez Hinostroza declaró nula la sentencia de 30 años de prisión para violador de niña de 13 años. Video: IDL- Reporteros

EJEMPLO DE PERIODISMO LIBRE: No me sorprende que grupos oscurantistas culpen de esta crisis política a un medio periodístico que destapó una olla de corrupción y se encontró con un perol industrial lleno de podredumbre. Ese es el periodismo que necesita nuestro país . Ya lo dijo Gorriti , ‘muertos seguiremos investigando y nunca revelaremos nuestras fuentes’. El periodismo independiente siempre será combatido por el poder y sus tentáculos corruptos. De allí el intento de allanamiento, pero que naufragó como el Titanic. El fujimorismo no aprende. Parecía esa escena en la que Fujimori se presentó en la casa de la esposa del prófugo Montesinos para capturar sus videos con un fiscal falso. En esta oportunidad, la prepotencia no se consumó porque no tenían permiso para ingresar. Apago el televisor.