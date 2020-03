Este Búho ha sido crítico, en los últimos días, del presidente Martín Vizcarra, pero debo saludar que haya salido personalmente a anunciar, en mensaje a la nación, que ya se detectó en el Peru el primer caso de ‘coronavirus’. Que el propio mandatario haga el anuncio y no delegue ese trabajo a la ministra de Salud revela que desde la mismísima Presidencia de la República se capitaneará el plan de contingencia contra este terrible flagelo que ya ha matado a más de tres mil 400 personas en el mundo.

El Perú es un país vulnerable a las epidemias, sino recordemos el terrible ‘cólera’ en el verano de 1991, que costó la vida a miles de peruanos. Y ahora mismo sufrimos en la selva amazónica, concretamente en Madre de Dios, un rebrote del ‘dengue’ que ya dejó varias víctimas mortales. Por eso, los deplorables sistemas de agua potable, la distribución de agua contaminada en cisternas y la nula educación en higiene y prevención sanitaria, los bolsones de pobres en costa, sierra y selva, nos hacen un país altamente vulnerable a estas epidemias.

Por eso se requiere una política agresiva desde las altas esferas del gobierno en coordinación con los ministerios involucrados. No se trata de alarmismo, pero el mismísimo director general de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus, criticó duramente ‘a una larga lista de países’ que ‘no hacen lo suficiente para luchar contra el virus (...)’.

“Esto no es un ejercicio, no es momento de buscar excusas, es el momento de ir a fondo”, reclamo enérgico sin especificar a qué gobiernos se refería. Esta epidemia que se originó en China no solamente ha causado alarma y preocupación en las autoridades mundiales de Salud, sino también en los responsables de los organismos que velan por los Derechos Humanos en el Mundo, como la comisionada de la ONU, Michele Bachelet.

Ella advirtió que los gobiernos que usan bloqueos y ‘cuarentenas’ para protegerse del contagio ‘deben garantizar el respeto a los derechos humanos’. Sin mencionarlo, se refería al gobierno de China Popular que aisló a todos los habitantes de Wuhan, donde se originó la enfermedad. Desde enero, ¡diez millones viven aislados en cuarentena! Nadie puede salir o ingresar.

Pero gracias a blogueros que arriesgan su vida comunicando noticias al mundo exterior, se supo que un alto jerarca del régimen comunista visitó Wuhan y la multitud lo abucheó por la falta de víveres. Sin embargo, esta epidemia parece no respetar nada, pues se instala hasta en los lugares sagrados y asépticos, como los bien desinfectados e inmaculados ambientes del Vaticano, donde ayer se confirmó oficialmente un primer caso en la Santa Sede, según su portavoz de prensa, Matteo Bruni.

Inclusive, días antes se encendieron las alarmas cuando se confirmó que el santo padre Francisco estaba ‘resfriado’. Por esta razón canceló todos sus encuentros públicos, aunque continuó con los privados. Fuentes del Vaticano descartaron que presente los sintonas del Covid-19.

Este Búho compró en Polvos Azules la película ‘Contagio’, cuyos ‘vivazos’ distribuidores locales le han cambiado de nombre a ‘Coronavirus’. Esta cinta, dirigida por Steven Soderbergh, en el 2011, se ha convertido hace tres semanas en una de las diez películas más vistas de la plataforma ¡TUNES y está entre las 20 más vistas de Google Play, lo que resulta algo impresionante en una producción que no es de estreno.

En el filme, Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) regresa a Minessota de un viaje de negocios de China (Hong Kong). Al llegar a casa se siente mal y cree que es por el cambio de horario, pero se desvanece y su esposo la lleva al hospital donde muere. Luego fallece también su hijito, con quien tuvo contacto cercano. Y así van muriendo personas en China que luego se relacionan con Beth, quien se habría contagiado en un casino de Hong Kong.

El cocinero que abrió un chancho contaminado con el virus al ser picado por un murcielago, desató el contagio que Beth contribuyó a propagar a todos los que estuvieron alrededor suyo, porque este virus, en la película, se transmitía por el contacto entre humanos y el estornudo, al igual que el ‘coronavirus’.

En la cinta de Soderbergh, el numero de muertos en Estados Unidos alcanza 2.5 millones y en el mundo 26 millones. Esperemos que este terrible desenlace de la ficción no se asemeje en lo más mínimo a la realidad. Apago el televisor.