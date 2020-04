Este Búho es un convencido de que solo el aislamiento social obligatorio podrá frenar esa temible estadística que ‘duplica el número de contagiados cada cinco días’. La cifra de muertos ya llegó a 400 y el número de personas con el Covid-19 pasó los 15 mil 600. Según todos los especialistas, esta semana ‘será crucial’ y de ello dependerá las acciones que tomará el gobierno después del 26 de abril. Veamos el panorama que se nos viene en estos días decisivos.

MARTÍN VIZCARRA: Su 83% de aprobación, según reciente sondeo de Ipsos Perú, refleja que la ciudadanía no lo encuentra culpable de que no se aplane la ‘curva’ de contagios ni de que, en cambio, estos se hallan disparado. Sin embargo, ante estos dramáticos resultados, decir que ‘pudieron ser peores si no se hubiera actuado como lo hizo el Ejecutivo’, resulta un pésimo consuelo. Este columnista lo advirtió cuando Vizcarra, en sus mensajes al mediodía, abusaba de la muletilla: ‘Como lo teníamos previsto’. El mandatario quiso proyectar una imagen de protector y a la vez de profesor estricto, inculcando protocolos. Pero su imagen del ‘Chapulín’ cuando decía ‘calma, calma, que no panda el cúnico’ y ‘todos mis movimientos están fríamente calculados’, se vino abajo cuando los médicos empezaron a contagiarse por falta de implementos de seguridad, y el personal de Salud comenzó a hacer paros exigiendo mascarillas y el pago de sueldos atrasados. La gota que derramó el vaso fue observar un video en el que un excongresista por Ucayali implora ayuda en la puerta del hospital, pues se ahogaba, pero no había respiradores y lo mandaron a su casa donde falleció. Que en el nosocomio de Ate solo estén operativas 20 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos nos pone en una terrible situación, pues como hemos visto, si a un exparlamentario no le dieron atención ni una cama en UCI, ¿qué le puede esperar al ciudadano de a pie? Esta semana seguramente el presidente evitará estos temas y dejará que el ministro de Salud, el de Defensa y la del Ambiente hablen como ‘enterradores’.

NEGRO PORVENIR: En una reveladora entrevista con Trome, el ministro de Salud, Víctor Zamora, advirtió que después del 26 de abril, fecha programada para el fin de la cuarentena, el panorama no va a cambiar, especialmente en cuanto a las restricciones. Para que se hagan una idea: ‘no vamos a poder darnos abrazos, besarnos, dar la mano. No se podrá ir a discotecas, estadios y probablemente los restaurantes no abran todavía. En el cine se tendrán que abrir espacios entre una silla y otra, y no se podrá compartir la canchita’ por miedo al contagio. En el colegio la cosa será más traumática porque, según Zamora, los niños no podrán ‘prestarse el borrador o el lapicero. Así va a ser la vida. Todo tiene que cambiar’. Un panorama terrible. Hasta que se encuentre una vacuna tendremos que ‘vivir con el virus’, sostiene. Como con la influenza o el Sida.

¡¡1,200 CONTAGIADOS EN UN DÍA!!: El gobierno está adoptando todas las medidas para poner orden y frenar el descontrol y las aglomeraciones en los mercados y centros de abasto. Para esta semana los hiper y supermercados, que antes abrían a las ocho y treinta de la mañana, abrirán a la siete. Pero el problema radica fundamentalmente en los mercados de Lima y Callao. Es por eso que ambas regiones acumulan la mayor cantidad de enfermos. Lima con más de diez mil y el Callao con más de mil. La gente sigue yendo en grupos a ‘comprar’. Se ven enamorados en motos, madres e hijas que se ‘hacen la taba’, las prohibidas mototaxis llevando tres pasajeros pegaditos. Solo cuando comiencen a desvanecerse en las calles enfermos con el virus o aparezcan muertos como en Guayaquil, Italia o España, recién guardarán el aislamiento social obligatorio, pero tal vez ya sea demasiado tarde.

Apago el televisor.