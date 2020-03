Este Búho apoya el anuncio del presidente Vizcarra de ampliar los horarios del ‘aislamiento social obligatorio’ en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde se concentra las mayor cantidad de infractores a la ley y, a partir de hoy, el ‘toque de queda’ para ellos regirá desde las cuatro de la tarde hasta las cinco de la mañana. Para el resto del país, empezará a las seis de la tarde y durará hasta las cinco de la mañana. La razón fundamental es que la curva de contagios se mantiene en alza y, si bien estaba prevista, que 33 mil irresponsables desafíen las órdenes de reclusión en sus domicilios contribuye al aumento de contagios. Te relato dos increíbles ‘historias de contagios’, de las muchas que hay.

LA DOCTORA QUE CONTAGIÓ A UN HOSPITAL: El informe especial del diario El Comercio es escalofriante. Cuatro médicos, una obstetra y una trabajadora administrativa dieron positivo en la prueba para coronavirus y mil trabajadores del nosocomio están en cuarentena en sus domicilios por prevención de un posible contagio masivo. ¿Cómo pudo producirse semejante hecatombe en el Hospital María Auxiliadora? Según la fuente del diario Decano, una ginecóloga residente de dicho hospital habría sido el agente de contagio, al haber tenido contacto con un familiar cercano que llegó de España y que habría presentado complicaciones propias del virus. Sin embargo, la profesional continuó trabajando. Incluso, a inicios de marzo, cumplió años y lo celebró en el hospital junto a sus compañeros. Luego comenzó a sentir los síntomas y un colega le recomendó someterse al examen. Después de cuatro días le informaron que estaba infectada. Sin embargo, según confirmó al diario el director adjunto del hospital, doctor Jorge Coello, la ginecóloga durante los días en que esperaba el resultado continuó trabajando. La noticia en el hospital cayó como una bomba de neutrones. Jorge Coello reveló también que quisieron hacer pruebas de descarte a todo el hospital ‘pero solo teníamos veinte pruebas para el personal’. Increíble, en el María Auxiliadora trabajan dos mil quinientas personas. ‘Tuvimos que mandar al personal de riesgo a hacer el aislamiento en su domicilio’. Pero las pruebas al personal cercano a la doctora dio como resultado que cuatro doctores, una obstetra y una administrativa fueron infectados con el virus. Es increíble que en uno de los hospitales más importantes de la capital se haya producido semejante negligencia médica y, más grave aún, que el actual ministro de Salud realizó una visita ‘de inspección’ a dicho centro -cuando ya se sabía de la cadena de contagios- y mantuvo un silencio cómplice.

BRINDÓ CON ‘CHELA’ HELADA, ENFERMÓ Y MURIÓ SOLO: La otra cara de la moneda la presentó ‘Punto Final’. El drama de una familia enlutada por el coronavirus cuya tragedia no acaba. Roberto (59) era un exitoso peruano residente en España que regresó de vacaciones a Lima con su sobrina de quince años. En su casa familiar compartió tiempo con sus hermanas y sobrinos. A los dos días empezó a sentir dolor de garganta y fiebre. ‘Estuve tomando con unos amigos cerveza helada, creo que es eso’, le dijo a su hermana. Pero su estado se agravó y sus familiares llamaron a emergencia que, al comprobar los síntomas, se lo llevaron encapsulado al hospital Dos de Mayo. Fue la última vez que lo vieron. “Mi hermano me llamó al día siguiente desde el hospital y me dijo: ‘En mi pantalón marrón está mi DNI, por favor tráemelo y también mi cargador’. No pudimos verlo, los doctores me dijeron que por gusto íbamos a ir, porque estaba en cuidados intensivos”. Los desolados familiares dicen que tres días después falleció de un paro respiratorio producido por neumonía. Ni siquiera lo vieron muerto. Falleció solo, en la cama de un hospital e inmediatamente lo cremaron. Ahora su sobrina de quince años también dio positivo y una de sus hermanas de la tercera edad también está en cuidados intensivos del hospital Cayetano Heredia. Su hijo denuncia que no lo dejan verla ni le informan cuál es su estado real de salud. Estas son las duras condiciones a las que son sometidos los familiares y víctimas de este virus desgraciado. Que vean este ejemplo esos 33 mil desubicados e insensatos infractores del ‘toque de queda’. No saben que juegan con fuego y pueden terminar sus días solos, sin familiares cerca y morir sin ninguna despedida ni velorio, porque se irán de frente a un ardiente crematorio.

Apago el televisor.