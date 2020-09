El primer round del cara a cara entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso de la República, la mañana de ayer, lo ganó el moqueguano. Los promotores de su cese esperaban que Martín ‘se queme’ no asistiendo a la cita -legalmente podía hacerlo- y solo enviara a su abogado. Eso les hubiera dado en la yema del gusto a los promotores de su caída, quienes se iban a poner en plan de víctimas: ‘menospreció al Congreso’, ‘se burla de los representantes del pueblo’, además de hacerlo leña: ‘es un cobarde’, ‘es mentiroso’, ‘se corrió’, ‘no tiene palabra’. Pero al asistir al hemiciclo, Vizcarra los sacó del cuadro y se anotó el primer punto. En los hogares las familias comenzaron a preparar canchita.

CULPABLE (NO) SOY YO: Con el 1-0 a su favor, el presidente hizo una exposición más para las tribunas televisivas que para los congresistas, quienes se equivocaron si pensaban que se iba a postrar o pedir perdón. Palabras como ‘Vengo con la frente en alto, no me corro’, fueron acompañadas por una exposición donde culpaba a su secretaria personal Karem Roca, de quien dijo lo grabó ilegalmente. ‘Ese es el único delito, lo único ilegal, las grabaciones clandestinas’ insistió, y mostró las cartas notariales donde Roca se retracta de sus acusaciones en los audios y hasta pide disculpas por involucrar a ministros y a la Marina. Sostuvo que no se le podía vacar con audios ilegales y sin rigurosos peritajes y prometió someterse a la investigación de la fiscalía ‘ahora y no cuando termine mi mandato’. Luego lanzó otro mensaje a la opinión pública: ‘Las cifras de la pandemia están bajando, tenemos ya camas UCI disponibles en todo el país, la economía también se está recuperando’. E instó a los congresistas a trabajar con él unidos por el bien del país. Todo podía ser cierto, pero ¿qué hay del audio donde se le escucha planear con su entorno cómo ‘cabecear’ las vergonzantes visitas del ‘gelatinoso’ Richard Swing a Palacio? Cuando terminó y dijo que dejaba a su abogado para que se encargue de las ‘implicancias legales’, varios congresistas lo miraron con indignación, hasta con odio. Y eso se reflejaría en la mayoría de intervenciones posteriores de los parlamentarios. Roberto Pereira confrontó al Legislativo al sostener que para establecer una vacancia presidencial ‘no se puede utilizar la dictadura de los votos’. Además, les dijo a los congresistas que la competencia de investigar delitos es exclusiva del Ministerio Público y señaló que la moción de vacancia se basa en una hipótesis que solo cuando sea corroborada podría ser motivo de una decisión de ese tipo. Definitivamente, los argumentos legales del defensor del mandatario los enervaron y cuando les tocó el turno vino el cargamontón verbal contra Martín Vizcarra.

LAS GARRAS DEL OTORONGO: Cuando en primer lugar tomó la palabra la portavoz del Frepap y anunció que su bancada votaría a favor de la vacancia, me imaginé la cara de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, que justificaba la decisión de negar la medida cautelar del Ejecutivo porque ‘no habrá vacancia pues las bancadas y sus portavoces han anunciado que votarán en contra’. Sin embargo, la mayoría de los oradores lanzaron barro con ventilador al mandatario. Algunos, precisamente de un partido cuyo líder, César Acuña, había asegurado que no iban a apoyarla, como Omar Chehade, quien ‘se soltó las trenzas’ y, desaforado, insultó al presidente calificándolo de ‘pato cojo’, ‘pato rengo’(¿?). Este columnista lo dijo al conocer el fallo del TC. ¿Se podía confiar en la palabra de un Congreso que sustenta la investigación, incompleta y sospechosa, de un Edgar Alarcón con dos acusaciones constitucionales y estando a un pie de la inhabilitación? Por la tarde, Urresti sostenía que ‘la vacancia no se va a producir porque nos faltan votos’, más parecía una invitación a los indecisos para sumarse a la iniciativa del antaurista grupo UPP, promotor de la vacancia, cuyo objetivo máximo es que llegue otro mandatario para que le dé un indulto presidencial al ‘matapolicías’ Antauro Humala. Mientras, voceros de la vacancia presionaban por trasladar la votación ‘para el lunes’. Un curtido cronista parlamentario desnudó ese inusual pedido: ‘Quieren esperar a que el domingo salga en TV otro huaico de audios ilegales que Roca le entregó a Alarcón’. Mientras Vizcarra recorría los hospitales que luchan contra la pandemia en Trujillo, el controvertido Edgar Alarcón, programado en ‘hora prime’ por su amigo Merino de Lama, llamó ‘cobarde’ al mandatario. Este columnista sintió desazón ante tan deprimente espectáculo, donde se sacaban las miserias y los ‘trapitos sucios’. Qué triste camino a la celebración del Bicentenario. La moción de vacancia finalmente fue rechazada anoche y Martín Vizcarra queda en Palacio, aunque magullado. Él mismo reconoció que se someterá a la investigación de la fiscalía desde hoy mismo, pero definitivamente su participación en el ‘escándalo por Richard Swing’ lo mancha y deberá remar mucho y contra la corriente para legitimarse y seguir luchando contra la pandemia, por la reactivación económica y dar impulso a unas limpias elecciones en el 2021. Una ‘vacancia express’, un motivo polémico, gaseoso, que deberá dilucidar próximamente el TC de la ‘incapacidad moral permanente’ y que no podía demostrarlo ayer el Congreso y allí se desnudaron las verdaderas intenciones de la alianza Merino, Alarcón, Vega, UPP y Podemos-Luna: tomar el poder de cualquier manera. Lo peor que le podría pasar al país.

Apago el televisor.





