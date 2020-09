Este Búho no se equivocó en colocar al presidente Martín Vizcarra como el principal responsable de la crisis política desatada por los audios, en los que está claro que él y su entorno femenino más íntimo procuraban ‘limpiarlo’ de sus reuniones con ese ‘gelatinoso’, ‘resinoso’ e impresentable ‘Richard Swing’. El moqueguano estaba a un ‘tris’ de la vacancia. Lo que lo salvó fue la increíble llamada que el ambicioso presidente del Congreso, Manuel Merino, les hizo a los altos mandos militares, donde prácticamente los involucraba en un cuasi ‘golpe de Estado’. Pero si bien el complot se desinfló como un globo de infante travieso, eso no significaba que el mandatario no le debía un ‘mea culpa’ al país.

Este columnista escribió que el moqueguano cantaría ‘Culpable soy yo’, del ‘Puma’ José Luis Rodríguez, pero me equivoqué. A pesar del huaico de audios -ojo, muchos de su despechada ‘hija’ Karem Roca, parecen fraguados con el rencor y el despecho dignos de una canción de ‘Paquita la del Barrio’- la voz del presidente estaba allí, clarita, organizando cómo salir del entuerto causado por las visitas de ‘Swing’. Pero no, Vizcarra nuevamente ‘se echó grasa’. Y pidió perdón, pero no por sus evidentes actos reñidos con la ley, según los analistas y juristas, de los que dará cuenta cuando acabe su mandato, sino por la traición de sus ‘chicas superpoderosas’ de su entorno más íntimo: Mirian Morales y Karem Roca.

Este columnista se indigna. ¿Cómo este par de ‘chicas pericas’ pudieron ser los ‘ojos y oídos’ del presidente? Y una de ellas, Karem Roca, por lo que escuchamos, ni siquiera podría para la prueba PISA escolar. Es increíble.

En la Edad Media, el príncipe italiano Sforza tuvo como asesor al fulgurante Nicolás Maquiavelo. Y John F. Kennedy tuvo como sus asesores al notable historiador y filósofo Arthur Schlesinger y a la eminencia en leyes, el abogado Ted Sorensen. Notables pensadores. Eso me hace preguntar: ¿Sabía algo de historia política el ingeniero Vizcarra antes de entrar a este laberinto kafkiano en que no solo se metió él sino a todos los peruanos?

Pero si hablamos de culpas, las investigaciones van a llegar a insospechadas conclusiones. Podrían haber grabaciones o correos donde Manuel ‘Valentín’ Merino de Lama habría adelantado nombres para un primer gabinete. Pero una vez que falló el complot, ‘Plata como cancha’ Acuña y el ‘bochinchero’ Urresti fueron los primeros en dejar solo al tumbesino Merino, quien demostró que ‘la ignorancia es atrevida’ y no sabe cómo funciona la política y las relaciones con unas Fuerza Armadas que estuvieron en el poder !!doce años!!, justo cuando defenestraron al presidente democrático Fernando Belaúnde Terry, en 1968.

Hay que seguir de cerca cerca a esos dos camaleónicos con lengua métrica de Omonte y Chehade. Ahora hacen la de Michael Jackson: el pasito para atrás, después que ya se habían puesto el overol para guillotinar a Vizcarra. Y ni qué decir de Urresti quien, según fuentes del entorno de los complotadores, habría elegido el Ministerio del Interior; el ‘chuponeador’ Edgar Alarcón, ¡la Sunat!; Unión Por el Perú un par de ministerios, pero especialmente el INPE para darle a Antauro una celda tipo suite presidencial en un hotel cinco estrellas; y en el Ministerio de la Mujer querían poner a ‘Chapa tu choro’ Cecilia García. Esa repartija, curiosamente, no incluyó al nuevo ministro de Salud. Obvio, a nadie le interesaba combatir la pandemia. Felizmente, ese ‘golpe’ abortó.

Apago el televisor.