Este Búho hasta ahora no puede creer cómo la Comisión Permanente, de mayoría ‘fujiaprista’ con Becerril, Vilcatoma, Mulder y compañía, pudo haber ‘blindado’ de manera tan descarada a Pedro Chávarry , sin rubor ni vergüenza.



Ante cada acusación votaban ‘no, no, no’ para ‘limpiarlo’ ante millones de televidentes que, según sondeos de opinión, en un 80% están convencidos de que el magistrado es culpable. Pero hay audios que demuestran que fue socio del ‘Hermanito’ César Hinostroza y existen videos donde se le ve como el cabecilla del robo de evidencia, que involucraba a Keiko Fujimori, de una oficina de su asesor, que estaba lacrada por un fiscal. La mismísima asesora de Chávarry, que en un momento lo defendió, terminó confesando que su jefe le ordenó ese ‘trabajito’.

Audios, videos y un extraordinario trabajo de la Fiscalía y la policía del Callao fue tirado al tacho por la mayoría fujiaprista. Las valientes fiscales de esa misma provincia, Rocío Sánchez y Sandra Castro, junto con la Policía Especializada del ‘Grupo Constelación’, realizaron un extraordinario trabajo de investigación y escuchas telefónicas legales para desarticular la banda criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.



En un primer momento se pensó que era solo un juez superior corrupto del Callao, Walter Ríos, quien había articulado una mafia para favorecer a delincuentes procesados por narcotráfico, estafas, disputa de tierras y hasta sicariato, y que tenía el descaro de pedir ‘diez verdecitos’ (diez mil dólares) por lograr colocar a fiscales en puestos claves, o montos mayores para soltar a narcotraficantes.

Pero el hilo de la madeja se desató con las escuchas telefónicas de César Hinostroza. Este era un ‘pez gordo’, un juez supremo de Lima que hasta aspiraba a llegar a ser presidente de la Corte Suprema. Hinostroza aparecía como ‘jefe’ de Walter Ríos, entre ellos se trataban de ‘hermanitos’ y Ríos coordinaba con Hinostroza para que jueces y fiscales de ‘la mafia’ accedieran a puestos estratégicos en el Poder Judicial.



Para ello, Hinostroza tenía ‘comiendo de su mano’ a los entonces miembros del putrefacto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Era una red vasta que, por ejemplo, hizo que en el CNM ratificara a Chávarry como fiscal supremo, cometiendo para ello el delito de adulterar sus bajas notas por altas. El ‘Hermanito’ Hinostroza jugaba en pared con Chávarry.

Cuando el que se fugó a España estaba en la cúspide, fue requerido por la mismísima Keiko Fujimori, porque él vería su casación por el caso ‘Cocteles’. Allí ‘Constelación’ proporcionó a las fiscales material que demostraba que la mafia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ abarcaba a la política del más alto nivel: Hinostroza y ‘Toñito’ Camayo hablaron en un audio de servir a la ‘Señora K’, que tiempo después, según delación de Camayo, se supo que era Keiko Fujimori. Hinostroza fue el ‘jefe de campaña’ de Chávarry.

¿Por qué literalmente ‘robó’ los documentos de la oficina de su exasesor? ¡Porque allí estaban las pruebas que implicaban a Keiko! Su ‘defensa’ en el Congreso fue más bien la defensa de Keiko y Alan García, ¡dos investigados por corrupción! Aquí unos audios entre el ‘prófugo’ César Hinostroza y su ‘hermanito’ blindado Pedro Chávarry. Ojo, este último dijo ante millones de televidentes que ‘no conocía’ a Hinostroza.

CHÁVARRY SE RINDE A ‘SU HERMANITO’

​

CHÁVARRY: Hola, César, ¿cómo estás, hermano?

HINOSTROZA : ¿Te acuerdas que te había dicho que sería bueno conversar con algún medio?

CHÁVARRY: Sí...

HINOSTROZA: Qué te parece esta semana, ¿tienes tiempo?

CHÁVARRY: Ya hermano, tú me dices.

HINOSTROZA: El amigo dice si podemos almorzar en su casa, que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana cómo estás, mañana martes?

CHÁVARRY: Ya, ya...

HINOSTROZA: Ya, pero anota...

CHÁVARRY: ¿Cómo hacemos? Ya, voy a anotarlo. ¿Tú me llamas para darme la dirección?

HINOSTROZA: Te la mando por WhatsApp mejor... pero no me falles, yo también voy a estar allí...

CHÁVARRY: No, hermano, claro, a las dos de la tarde.

Apago el televisor.