Daniel Salaverry, PPK y Katiuska del Castillo en los ‘piquitos’ del Búho

Este Búho ve que los días y la coyuntura política pasan rapidísimos, como esos ‘piquitos’ en la boca que le da Brunellita a su Richard ‘Chucky’ Acuña. Y ya saben, el que se pica pierde.



* ABUSO DE PODER: El fujimorismo, a través de su vocero Daniel Salaverry, interpuso una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Para este columnista, el asunto es gravísimo. Que no se escude en que es a título personal. Y lo peor es que su argumento se basa en que Sánchez ‘no realizó una investigación exhaustiva de la red vinculada a los actos de corrupción de la empresa Odebrecht’.



Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Esta es una venganza del fujimorismo, porque Keiko y su ‘gringo’ Mark Vito están incluidos en una investigación como miembros de una presunta ‘organización criminal’ por lavado de activos. Esos eran los riesgos de que ese partido tenga mayoría congresal, y lo peor es que, mal asesorado, aplique una política vengativa. ¿Estamos volviendo a los años 90?



* ‘LA JEFA’ EN SU SALSA: En una cuestionada decisión, un juez de Chiclayo liberó a Katiuska del Castillo, la tristemente célebre ‘La jefa’, pareja sentimental del encarcelado exalcalde de Chiclayo, Roberto ‘Beto’ Torres. Ambos fueron acusados de liderar la banda ‘Los limpios de la corrupción’ junto a la madre de la joven y malos funcionarios municipales. Defraudaron por millones a la comuna y a los trabajadores ediles, y cobraban millonarios cupos por obras. Madre e hija, de ser vendedoras de comida frente a la municipalidad, al convertirse Katiuska en amante del alcalde, pasaron a adquirir edificios de un millón de dólares, departamentos, autos y joyas de oro. Katiuska era quien dirigía los cupos de obras, y el lavado de activos, según acusación fiscal. ¿Por qué los jueces demoraron tanto para darle condena? Madre e hija armaron un rumbón en Chiclayo al obtener su libertad por ‘exceso de carcelería’. Cuidado que Rodolfo Orellana también va a reclamar que le abran las rejas. Una vergüenza.



Fiscal de la Nación

* GUARDA, PPK: El presidente parece que está perdiendo la brújula. En el Congreso la mayoría fujimorista, con la guadaña del Apra, prepara un aquelarre contra alguno de sus ministros y mantiene en jaque a la premier, ¡¡y él se va a hablar a Argentina del indulto a Fujimori!! Y todavía se quiere ir de viaje a Vietnam, mientras el norte reclama que no se hace nada por la reconstrucción del país después de ‘El Niño Costero’ y encima dice que ‘los perros ladran’. ¿Estará esperando que ‘Cuevita’ y la ‘Foquita’ nos hagan clasificar a Rusia para sofocar el inminente incendio?



* SE FUE LA ‘DAMA DEL TEATRO’:Claudia Dammert era conocida por el gran público como una actriz de televisión, de telenovelas entrañables. Pero Claudia fue, por sobre todas las cosas, actriz de teatro. Formada académica y vivencialmente, por lo que fue maestra y guía de generaciones de actores que ahora la lloran. Amante de la vida, de la naturaleza, una vez dejó todo para irse a vivir al Callejón de Huaylas. Este no es sino otro de sus largos viajes. Que descanse en paz.



* TODOS SOMOS PERÚ:Nuestra selección ya está en Auckland, Nueva Zelanda. Fue conmovedor el recibimiento de los ‘peruchos’ que buscaron en las remotas islas de Oceanía una mejor calidad de vida. En ese país no existen las palabras ‘cutra’, ‘aceitada’, adendas, ‘dame que te doy’ o ‘Barata’. El tema Guerrero que lo vean sus abogados. Los muchachos deben mentalizarse solo en el partido del viernes. Como tiene que ser. Apago el televisor.

