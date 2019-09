Crímenes sangrientos en Fiori | Pico Tv | OPINIÓN

Este Búho se estremeció como todo el país cuando se descubrieron dos cuerpos descuartizados en bolsas en tres zonas de Lima. Los primeros en el terminal abandonado de Fiori, donde dos individuos despertaron a los fumones e indigentes que los repelieron a pedradas, pensando que tiraban basura. Estos volvieron a botarlos cuando vieron que regresaron para intentar prenderle fuego a los bultos. Tremendo susto se llevaron los ‘desechables’ cuando abrieron los sacos y se encontraron con troncos y vísceras humanos. La prensa comenzó a hablar del ‘Descuartizador de Fiori’. Al asociar el caso con el tristemente célebre ‘Descuartizador Díaz Balbín’, quien fuera sindicado como el hombre que dejaba cuerpos de mujeres desmembrados en basurales y acequias de Lima, entre diciembre de 1985 y enero de 1986. Díaz Balbín, preso en la División de Homicidios de la avenida España, fue asesinado por el mismísimo psicólogo contratado por la Policía para que lo hipnotizara y lo hiciera confesar. El homicida, Mario Poggi, llorando gritó: ‘¡¡Salvé a la humanidad!!’. Sin embargo, el caso actual es totalmente diferente. No había un solo descuartizador, sino dos, según versión de los indigentes. Posteriormente aparecieron otras bolsas conteniendo más restos humanos, en San Martín de Porres y frente al Club El Potao, a la espalda de la Plaza de Acho. Este Búho se puso su gabán de Humphrey Bogart, como el entrañable detective Philip Marlowe, de las novelas policiales de Raymond Chandler, para seguir las pesquisas de los sabuesos de Homicidios.

1.-PRIMERAS HIPÓTESIS: Las primeras hipótesis de los expertos de la policía eran tres: a) Ajuste de cuentas por líos de narcotráfico b) Castigo a ‘partidores’ por lío de faldas c) Venganza entre delincuentes. Cuando se supo la identidad de una de las víctimas, un joven de 24 años , de Comas, con antecedentes policiales, y que los ‘indigentes’ de Fiori aseguraron que los sujetos que arrojaron los despojos humanos tenían acento venezolano, se reforzaron las dos últimas hipótesis.

2.-CADERONA SOSPECHOSA: Sin embargo, el caso dio un giro cuando se descubrió que las sábanas con que habían cubierto los cuerpos pertenecían al hostal ‘Señor de Sipán’, uno de los que inundan la movida zona del ex Terminal de Fiori. Lugar donde se entremezclan discotecas, salsódromos, night club decadentes, cantinas y por las calles pululan prostitutas, travestis, vendedores de droga y pirañas. Una zona de alta peligrosidad, en la que hace poco un travesti fue asesinado después de sostener una pelea con una extranjera.



El hostal ‘Señor de Sipán’ fue invadido por una legión de peritos de Criminalística. El dueño se defendió alegando que ‘esas sábanas las robaron hace un mes’, pero los sabuesos tenían una intuición. Cabía la posibilidad de que en estas habitaciones se hubieran perpetrado los crímenes. Los análisis de luminol de una de las habitaciones habrían dado positivo para rastros de sangre, aunque esto no fue confirmado. Pero las cámaras de seguridad de la zona permitieron a los policías tener pistas reveladoras. En el video de la puerta del hostal se ve que se cuadra un taxi blanco. De ahí baja una mujer de pantalón ceñido, de prominentes caderas, que se convirtió en una valiosísima prueba para dar con los responsables. También se ve a otra mujer y del hostal salen tres tipos con bolsas que las introducen en el carro. Son esas las personas que habrían esparcido los restos humanos por los alrededores. El dueño del hostal tendrá mucho que aclarar.

3.-INTERROGAN A VENEZOLANO: La madrugada del martes, la policía intervino a un venezolano que estaba hospedado en ese ‘hostal de la muerte’.Luego interrogó a más personas. Las primeras hipótesis señalaban que el segundo cuerpo descuartizado sería de un ciudadano de esa nacionalidad. Los sabuesos de Homicidios están a punto de desentrañar los hilos de la madeja. La placa del taxi, la figura de la ‘caderona’, el capturado sospechoso venezolano. ¿A qué se dedicaba Jafet Torrico Jara (uno de los descuartizados)? ¿Quiénes eran sus amigos, sus compinches? El rompecabezas ya se está armando. No puede ser posible que estos dos terribles crímenes y descuartizamientos queden impunes. Además, el Ministerio del Interior debería intervenir con un megaoperativo en esa ‘Sodoma y Gomorra’ en la que se ha convertido la zona aledaña al ex Terminal de Fiori, donde la vida no vale nada y la prostitución, la delincuencia y el expendio de drogas hacen de las suyas como si fuera tierra de nadie. Y todo a una cuadra de uno de los más modernos y lujosos centros comerciales de Lima, el ‘Plaza Norte’.



Paradojas del país. Apago el televisor.