Edwin Donayre, Daniel Urresti y Walter Ríos en los 'Picotitos' de El Búho

Este Búho se levantó tempranito para trotar por el malecón, tomar aire fresco y comprar sus diarios favoritos. Tomé un desayuno con jugo de papaya, café negro y pan con salchicha huachana revuelta con huevos. Así quedé listo para darles mis acostumbrados ‘picotitos’. Solo espero que Santa Rosita ilumine al Perú.



CUIDADO CON LA APLANADORA: Si es cierto que ya está en marcha un plan del fujimorismo para sacar a Martín Vizcarra de la presidencia, como hicieron con tanto entusiasmo hace ocho meses con PPK, entonces la ciudadanía tendrá claro que todo es culpa de la ‘señora K’, quien no tuvo reparos en hacer uso y abuso de su aplanadora congresal para ejecutar su venganza contra Kuczynski, solo porque le ganó la presidencia. Hoy Vizcarra estaría en la mira porque insiste con el referéndum para las reformas políticas y judiciales, y en pedir la cabeza del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el llamado a evitar las acusaciones contra Keiko. Pero este Búho no pone las manos al fuego por nadie y, si es cierto que Vizcarra, siendo vicepresidente de PPK, se reunió con fujimoristas para sacarlo, entonces eso se llama traición. No tiene otro nombre.



EL FUJIMORISMO Y LOS CORRUPTOS: A estas alturas resulta más que evidente que el fujimorismo está defendiendo a los corruptos que han sido desenmascarados en los ‘audios de la vergüenza’. El más notorio es el ‘cerebro de la red de hermanitos’, César Hinostroza, a quien hasta hoy se niegan a tocar. La propia Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, en su informe final acusa al ‘Cholo’ Toledo y a PPK, evalúa además 18 denuncias constitucionales y 116 penales que implican hasta a ministros, ¡¡pero ni siquiera menciona a Alan García y Keiko!! Esto llama poderosamente la atención, pues en el gobierno de Alan se firmaron ¡13 adendas! con la corrupta Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica. ¿Y los millones en Andorra?



GENERAL CONDENADO: El congresista Edwin Donayre, condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el robo de gasolina del Ejército en el 2006, es de las filas de Alianza Para el Progreso, el mismo partido al que pertenece el prófugo parlamentario Benicio Ríos. Este fue condenado en diciembre del año pasado a siete años de prisión por la compra de un terreno sobrevalorado por el que pagó cerca de 200 mil dólares de más, cuando era alcalde de Urubamba. Alianza Para el Progreso, de César ‘Plata como cancha’ Acuña, ha apoyado de forma sistemática los abusos de la bancada fujimorista, incluida la ‘ley mordaza’. Que quede claro la calaña de personas que integran esa agrupación.



CANDIDATO EN PROBLEMAS: Nada menos que 25 años de prisión pedirá la Fiscalía para Daniel Urresti, el candidato a la alcaldía de Lima que marcha en el tercer lugar de las preferencias. El militar retirado es acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ejecutado el 24 de noviembre de 1988 por soldados del Ejército de la Base Militar de Castropampa, en Huanta, que estaba al mando de Urresti. Este, en esa época, tenía el apelativo de ‘Capitán Arturo’ y ha negado hasta el cansancio ser el responsable. La viuda del hombre de prensa, Margarita Patiño, pasó 28 años de su vida buscando justicia, pero murió sin encontrarla, pues sufrió un fatal accidente de tránsito.



TREMENDO JUEZ VA A CANTAR: El que fuera presidente de la Corte Superior del Callao, Walter ‘10 verdecitos’ Ríos, negocia con la Fiscalía para convertirse en colaborador eficaz, con el fin de reducir su condena a prisión. Al parecer, habría ofrecido información contra el suspendido juez supremo César Hinostroza, los consejeros Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván ‘Dr. Rock’ Noguera, así como contra numerosos empresarios que pagaron jugosas coimas para obtener fallos judiciales a su favor. Ríos ya habría hecho algunas revelaciones a la fiscal Rocío Sánchez. El empresario apristón Mario Mendoza también quiere ser colaborador eficaz, al igual que muchos otros. Les aterra saber que pasarán varios años en la sombra. Apago el televisor.