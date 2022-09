El atentado contra la ‘Barbie’

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. El intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, me genera muchas suspicacias. Me huele a cuento. Este plan para asesinar a la ‘Barbie’ se produce justo cuando decenas de simpatizantes peronistas llevan días en los alrededores de su casa, después de que la Fiscalía pidiera para ella doce años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, acusada de llenarse los bolsillos con millones de dólares sucios, mientras el país vive una severa crisis económica.

LEE TAMBIÉN: El Búho en el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo

De inmediato, Evo Morales, Rafael Correa, Lula y, por supuesto, Pedro Castillo se solidarizaron con Cristina. Este grupete de izquierdistas latinoamericanos son bastante corruptos, pero muy hábiles para victimizarse. Acá en el Perú hablan de los ‘pobres campesinos, hombres rurales que han sido marginados por más de doscientos años ’. Un cinismo total. La Fiscalía los acusa de graves delitos, de una organización criminal que desde antes de llegar al poder vieron el Estado como un botín para repartirse las obras públicas.

No les extrañe que el profesor sea víctima de un ‘atentado’ como el que acaba de producirse en Argentina y salgan falsos ronderos y los seguidores de Antauro a gritar contra la ‘derecha golpista’. Mejor me refugio en una película de culto que este 2022 ha cumplido 46 años desde que fue filmada y donde también hay un intento de asesinar a un político.

‘Taxi driver’ tuvo un enorme impacto en la cultura popular. Fue filmada por un director extraordinario, Martin Charles Scorsese, más conocido como Martin o Marty Scorsese, quien vino al mundo en Queens, uno de los rincones más bulliciosos y vocingleros de Nueva York. Al respecto, Scorsese dijo sentirse ‘raro’ por el tiempo que pasó volando. “En el rodaje se dio una energía especial y fue extraordinario trabajar con un equipo estupendo, incluida Jodie Foster, que era apenas una niña”, comentó el mítico cineasta, que creció en la ‘Little Italy’.

El Búho sobre ‘Taxi driver’: consagró a la dupla Scorsese-De Niro

La primera vez que vi esta cinta fue en el desaparecido cine Mirones. Esa vez, ‘salí temprano’ del turno tarde del colegio Hipólito Unanue e ingresé a la ‘cazuela’, dándole una propina y unos cigarrillos al ‘tío’ que cuidaba la entrada. Salía barata, porque era menor de edad y ‘Taxi driver’ solo era apta para ‘mayores de 21 años con documento probatorio’. En verdad, esa primera visión de esta obra de culto me ‘rayó’.

Un taxista, Travis Bickle (Robert De Niro), trastornado, regresa traumado de Vietnam y se ve rechazado en Nueva York, una sociedad violenta y corrupta. Solitario, sin cultura, se vuelve adicto a la pornografía y vive de su taxi nocturno. Conoce a una prostituta callejera ¡de 13 años! (Jodie Foster), que es sometida por su caficho, Matthew ‘Sport’ Higgins (Harvey Keitel). Pero antes había conocido la parte llamémosle decente y ‘oficial’ de la Gran Manzana, pues frecuentaba a una cliente preciosa, Betsy (irresistible Cybill Shepherd), que trabajaba en la propaganda de un candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Pero ella, tras salir con el taxista, se dio cuenta de que estaba mal de la cabeza y lo rechazó. Por eso, este se propone matar al candidato. Mientras elabora su plan, cachueleaba en su taxi y es allí donde se topa con la prostituta infantil. Al final, Travis vuelve a la guerra, pero no en las selvas asiáticas de Vietnam, sino en el asfalto de Nueva York. Se convierte en ‘héroe’ asesinando a los ‘malos’, con un corte a lo mohicano que después adoptarían los punks.

En realidad, esta película se adelantó a la época. Tanta influencia ejerció en el público norteamericano que décadas después, en la serie ‘Los Simpsons’, Moe Szyslak, el dueño de la taberna, parodia a Travis Bickle . También la recordada frase ‘Are you talking to me?’ (¿Estás hablando conmigo?) es una de las más célebres en la historia del cine y se ha repetido en infinidad de películas. Este filme consagró a la dupla Scorsese-De Niro, que llegaría a su punto culminante cuando De Niro ganó el Oscar al mejor actor con ‘Toro salvaje’, considerada una de las mejores películas de la historia. Robert, para interpretar de forma realista el papel de Travis, trabajó un mes como taxista. Alucinante. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, sufrió un atentado mientras ingresaba a su casa en Buenos Aires luego de regresar del Senado. Video: Twitter

TE PUEDE INTERESAR

Castillo y la ‘Barbie’

El Búho en el nevado Pastoruri

Pedro Castillo: El presidente del pueblo