Este Búho ve el panorama político como si fuera un patético baile de enmascarados que ocultan las verdaderas intenciones de los que están en el poder, salvo raras excepciones. Aquí les presento mi ‘Radiografía Política’, el fotocheck del momento que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO CASTILLO: Tuvo la suerte de que su discurso de clausura en CADE fuera virtual. Porque seguramente hasta los ejecutivos lo hubieran pifiado por repetir su mismo rollo de siempre: ‘No tengan miedo a invertir’ y ‘tienen toda la seguridad’, cuando en las plazas de provincias se saca la máscara y se convierte en el agitador radical que habla de estatizaciones y Asamblea Constituyente, modelo venezolano. Los empresarios y la mayoría del país no le cree y cada día se demuestra que no tiene ningún proyecto serio de gobierno y ha desnudado más bien una angurria por nombrar en cargos a impresentables, mediocres, complotadores y hasta siniestros personajes ligados a Sendero Luminoso. Pese a ello, no percibo un ánimo de vacancia ni en el Congreso ni en la calle.

BRUNO PACHECO: No se podía esperar nada de un improvisado al que tuvieron que rebajarle los requisitos para que pueda encajar en tan importante cargo como el de secretario de Palacio. Castillo pretendía tener su ‘Montesinitos’, pero las ambiciones y sus apetitos ‘cutreros’ le estallaron en la cara. El intento de presionar a la Sunat para favorecer a varios ‘clientes’ y amigotes es un escándalo de gran magnitud, al margen de lo sucedido con los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea. Que siga en Palacio como ‘Pedro en su casa’ es un insulto a la decencia política del país.

ANÍBAL TORRES: En el fragor de una segunda vuelta desquiciada se presentó como una ‘voz equilibrada’ en el sancochado de Perú Libre. Pero una vez en el Ministerio de Justicia se convirtió en un ‘mono con metralleta’. Sus insultos a tecnócratas valiosos como Julio Velarde lo pintan de cuerpo entero. Para colmo, en el programa de Beto Ortiz denunciaron que mientras don Aníbal insta a ‘la muerte civil’ a los que no se han vacunado, su hermano Víctor Antonio hizo un millonario contrato de 22 millones con el Ministerio de Salud para refrigerar vacunas. Creyendo que podía evitar la ley que prohíbe los negocios de parientes con el Estado, su ‘brother’ se transformó en ‘apoderado’ y transfirió las acciones a su hija. Esto debe investigarse. Y justo ayer el presidente Castillo dijo que en su gobierno no verán nada de corrupción. Otro de los ministros involucrados en denuncias es el titular de Economía y Finanzas, Pedro Francke. Un reportaje de televisión destapó que empresas vinculadas a su hija y a su hijastro realizaron negocios con entidades del Estado, violando la Ley de Contrataciones que prohíbe a familiares de los funcionarios del gobierno beneficiarse con esta facultad.

MIRTHA VÁSQUEZ: ‘Cleopatra’ tuvo un buen inicio al confrontar al presidente Castillo por los escándalos en los ascensos militares y la necesidad de expectorar al exministro de Defensa, Walter Ayala. Sin embargo, ante el ‘cambalache’ desatado por Bruno Pacheco en Palacio y los desastres ocasionados por Juan Silva en Transportes y Comunicaciones y Carlos Gallardo en el Ministerio de Educación, se nota que prefiere sacar el cuerpo y no confrontar al mandatario sobre la necesidad de eliminar a los impresentables de su gabinete y del entorno presidencial. Si no recupera sus reflejos políticos y solo se maneja por intereses partidarios puede terminar como una presa más en ese ‘sancochado’ que es el gobierno del presidente Castillo.

Apago el televisor.

