Este Búho se sorprendió al ver el mensaje mañanero del presidente Francisco Sagasti en el primer día de cuarentena. El discurso tenía que ver con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos recién publicada, correspondiente al mes de enero, que constituyó un garrotazo al jefe del gobierno transitorio, quien resultó desaprobado de manera abrumadora con un 67%. En términos políticos, esas son cifras para llorar en el ‘gobierno morado’.

En esta nueva foto del momento, la población que los recibió con entusiasmo, los ha castigado duramente. Pero sería un ‘consuelo de tontos’ que solo le achaquen este ‘apanado’ ciudadano a la devastadora ‘segunda ola’ del virus.

Los analistas explican que la debacle del presidente se debe a que su gobierno ‘no hizo nada’ cuando ya los epidemiólogos y el Colegio Médico alertaban sobre una alarmante alza en los contagios, y ya no solo en adultos mayores, sino en adolescentes y jóvenes.

Y en Palacio, don Francisco seguía con la ‘caza de brujas’ a policías por ‘abusos de autoridad’ ante los trágicos sucesos de noviembre. Increíble que un político no viera que lo primordial era la nueva crisis sanitaria.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, inclusive llegó a decir que era ‘improbable una segunda ola, es más bien un rebrote’. Sagasti, entusiasmado, no solo se quedó con los brazos cruzados, sino le bajó la bandera para que se reabran hasta casinos, espacios recontra cerrados, ideales para los contagios.

TROME | Francisco Sagasti: mensaje a la Nación

Cuando nos revolcó la ‘segunda ola’ colapsó todo el sistema hospitalario, nos quedamos sin camas UCI, las plantas de oxígeno no se dieron abasto y los distribuidores honestos, como ‘El ángel del oxígeno’ del Callao, hasta eran acechados por malditos ‘buitres’. El jefe de Estado reaccionó muy tarde y dio una cuarentena que muchos especialistas médicos han sostenido que fue muy tardía y no resolverá el infierno hasta que llegue la vacuna. Y me olvidaba. El culpable también de toda esta situación de desastre nacional es Martín ‘Pinocho’ Vizcarra, quien prometió las vacunas antes de fines del 2020. Que lo tengan en cuenta los electores.

Asimismo, hay sorpresas en las encuestas sobre preferencias para las presidenciales de abril. Este columnista lo dijo, la candidatura del ‘Moradito’ Julio Guzmán dependía de lo mal o lo bien que le podía ir a Sagasti en el poder.

Guzmán pasó del segundo lugar a un humillante sexto puesto. Ojo, por algo advertí que las ‘confesiones’ del vocero de su partido Daniel Olivares, de ‘que consumía marihuana hasta con sus padres desde hace veinte años’ y el candidato presidencial le decía ‘para fumar unos tabaquitos’, fueron un terrible error político que solo justificaron las patéticas ‘pulpinas’ de su lista congresal. La mayoría del país, los miles de hogares sumidos en el dolor de tener un hijo o hija drogadictos, quienes no tienen plata para llevarlos a una costosa clínica, vieron cómo sus familiares pasaron de la marihuana del colegio o barrio a fumar los nefastos ‘tabacazos’ de pasta básica o la maldita cocaína y las consecuencias fueron irremediables: terminaron vagos, delincuentes, locos o muertos. El pueblo es sabio. Le podía perdonar su poca varonil maratón en el incendio del depa de su ‘amiga’, en Miraflores, pero no le perdonará que su partido esté incentivando el consumo de drogas y no haya deslindado tajantemente.

A dos meses de la contienda electoral, George ‘Forzay’ se mantiene de lejos puntero, aunque se le ve muy frágil. Pienso que aún debe estar contento de que quien podría acompañarlo a la segunda vuelta sea la izquierdista Verónika Mendoza, la misma que le prendía velitas a Hugo Chávez y es ‘tibia’ para calificar al sátrapa Nicolás Maduro, y pese a que se muestra en sus redes ‘nueva en política’, tiene tremendos ‘chicharronazos’ por haber sido la secretaria de Nadine Heredia y sus agendas de la corrupción.

Pero la gran sorpresa del sondeo la constituye el tremendo repunte de Yohny Lescano, que más que ser fruto de la lampa de Acción Popular, es de su exclusivo pellejo como buen candidato. El abogado que, pese a vivir varias décadas en Lima, no pierde el característico ‘mote’ de su natal Puno, atrae votos provincianos en las grandes urbes costeñas. Pasó de cuatro por ciento a más de siete en un mes. Es el único que está de arremetida. Un consejo para él: ni se le ocurra contestar una llamada telefónica de los ‘popes’ de su partido, Raúl ‘Pollo’ Diez Canseco y ‘Vitocho’ Belaunde. Y menos a Merino.

Apago el televisor.