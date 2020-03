Este Búho estuvo frente al televisor, como millones de peruanos en sus casas, de todas las condiciones sociales, pendientes del mensaje al mediodía del presidente Martín Vizcarra. Los peruanos, en estos días de dura crisis y mucha incertidumbre, ya nos hemos acostumbrado y, es más, la población espera las palabras del mandatario, dada la proliferación de ‘fake news’ que, lamentablemente, inundan las redes sociales. Sus adversarios maldicen en voz baja esta nueva ola de popularidad como la que tuvo en los tiempos del cierre del Congreso, aunque en esta oportunidad la explosiva aceptación de Vizcarra y sus decisiones están impulsadas por un sentimiento más primario, el miedo a ese enemigo microscópico, silencioso y tremendamente letal, pero también existe la esperanza de que el equipo que encabeza, en todos los frentes, podrá parar esta pandemia que le ha cambiado la vida al Perú y el mundo. Escucharlo a mediodía se ha vuelto una rutina familiar en esta época de ‘cuarentena’. Analicemos los importantes anuncios de ayer.

LA CUARENTENA CONTINÚA: Estaba cantado que se iba a prolongar el ‘Estado de emergencia’ y ‘el aislamiento e inamovilidad social obligatoria’. En el Consejo de Ministros alguno puso reparos, pero alguien le respondió: ‘Te imaginas si levantamos el Estado de emergencia y el toque de queda, el país se va a transformar, como todos los años, en una ‘Sodoma y Gomorra’. Campamentos, promiscuidad, botellas tomadas ‘a pico’ por los muchachos’. Definitivamente, todos los sacrificios realizados en la ‘cuarentena’ se iban a ir al tacho. Todavía la curva indica que seguirán los contagios y, lamentablemente, más fallecidos como se preveía, pero vemos que un sector de ciudadanos se resiste a acatar las restricciones. Es una medida durísima, y no me refiero a la incomodidad de estar encerrados en nuestras casas, sino a la economía del país, y ahí ‘perdemos todos’.

Martín Vizcarra anuncia la ampliación del aislamiento social obligatorio por 13 días más

JUICIO A LOS FALTOSOS: También en el Gobierno se discutieron distintas alternativas para enfrentar a los miles de irresponsables que hacen caso omiso al toque de queda. Se desestimaron de plano las posiciones ‘duras’ del ministro de Defensa, Walter Martos, quien justificó que un capitán del Ejército agreda e insulte a un joven infractor y, peor, la del jefe del Comando Conjunto, general César Astudillo, quien amenazó: ‘Hay sinvergüenzas en los barrios que no acatan el toque de queda y los soldados pueden hacer el uso de sus armas’. Esa posición fue desestimada y se impuso la del ministro del Interior, Carlos Morán: ‘Todos los detenidos por transgredir el toque de queda serán denunciados penalmente por la Fiscalía y no se librarán de afrontar un juicio y pagar una fuerte reparación civil. Quienes se hayan resistido a la autoridad con violencia verbal o física podrán afrontar prisión efectiva’. Así que ya están advertidos aquellos que quieran transformar la Semana Santa en ‘Semana Diabla’.

¿Y QUIÉNES NO TIENEN CTS?: Este columnista advirtió una tremenda incongruencia en el mensaje del presidente en el aspecto económico. Ante la ampliación del Estado de emergencia y ‘el aislamiento e inamovilidad social obligatoria’ hasta el 12 de abril, anunció que los trabajadores dependientes podrán retirar de sus fondos de ‘Compensación por Tiempo de Servicios’ (CTS) una cantidad de hasta 2 mil 400 soles. Ese sector es minoritario en comparación de los millones de pobres y extremadamente pobres que hay en el país. ¿No era totalmente urgente ordenar un segundo subsidio para las familias vulnerables y ver de qué manera se les brinda ayuda social a los que ni siquiera laboran en el sector informal, a los que no tienen ninguna labor económica? Y por último, ¿por qué no se usan los fondos de las AFP? Hay miles de peruanos que se quedaron sin trabajo y, sin embargo, no pueden tocar sus fondos de estos entes financieros. ¿Acaso a ellos no les afecta la crisis? Con este anuncio de darles plata a los trabajadores de planilla, me hizo acordar ese dicho: ‘Dios da barba a quien no tiene quijada’. Espero que en el próximo mensaje se acuerde que los más pobres del Perú son quienes más sufren esta durísima ‘cuarentena’. Apago el televisor.

Se libera CTS hasta los S/. 2 mil 400 soles (Video: TV Perú) (Trome)