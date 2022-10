Este Búho, como saben mis lectores, es un fiel admirador de Andrés Calamaro y estuvo en primera fila en su concierto del último sábado. Esta vez ‘El Salmón’ fue generoso e incluyó en su gira a ciudades del interior como Arequipa, Trujillo y Cusco, y se dio el lujo de, barrigoncito, enfundarse una camiseta de la ‘U’ y pasearse por ‘Polvos Azules’.

También compró discos de salsa en Miraflores. Pese a los años transcurridos, sigue en plena vigencia. Miles de asistentes volvimos a recordar con sus temas la edad de la inocencia. Había sesentones, cincuentones, cuarentones, treintones.

Pero también veinteañeros que no habían nacido cuando este Búho, en los inicios de los años 80, en plena época de los bombazos y coches bombas del demencial grupo terrorista Sendero Luminoso, desgastaba sin descanso en una vieja grabadora un casete importado de Argentina de un grupo producido por Charly García: Los Abuelos de la Nada.

Esa legendaria agrupación conformada por grandes músicos como Miguel Abuelo Peralta, Gustavo Bazterrica, ‘Cachorro’ López, Daniel Melingo, Polo Corbella y un chibolo Andrés Calamaro.

Abuelo era la voz principal y líder de la agrupación, pero Calamaro coló el tema más bello del disco: ‘Sin gamulán’. Luego vendrían otros LP de la banda con hits en la voz del tecladista, como ‘Mil horas’, ‘Costumbres argentinas’ o ‘Así es el calor’.

Lo único que lamenté es que en esta ocasión no interpretara ni una cancioncita de esa inicial época dorada. Pocos saben que en ese año, 1986, abrumado de creatividad,

LOS ENANITOS VERDES

Andrés fue el productor del disco que lanzó a la fama a Los Enanitos Verdes. Supo sacar provecho de la voz de Marciano, los guitarreos de Staiti, incluyendo orquestaciones de teclados y coros suyos para hacer de ‘Contrarreloj’ (1986) uno de los mejores trabajos de la amplia discografía ‘marciana’, con inolvidables ‘singles’ como ‘La muralla verde’, ‘Cada vez que digo adiós (Nena, no te pongas mal...)’, ‘Conciencia contrarreloj’ y ‘Simulacro de tensión’.

Luego, en 1992, les produjo el álbum de reunión del grupo que se había disuelto años antes, ‘Igual que ayer’, que catapultó de nuevo por todo lo alto al grupo del recordado Marciano Cantero. Calamaro era el rey Midas de la música.

EL CONCIERTO DE CALAMARO

En este concierto del 2022, postergado por la maldita pandemia, nos regaló éxitos de sus etapas posteriores a Los Abuelos. Por su música siempre circularán ríos de licor, pasión y amor, del bueno y del malo.

Lo demostró con creces cuando formó con Ariel Rot, en España, la también legendaria banda ‘Los Rodríguez’ (1990-1996). De ese tiempo tocó ‘Canal 69′ y la descomunal ‘Sin documentos’ (“quiero ser el único que te muerda la boca/ quiero saber que la vida contigo no va a terminar... ¡porque sí, porque sí, porque sí!”).

También un cover de Los Panchos, fiel a su línea: ‘Espérame en el cielo’, y de sus admirados The Beatles: ‘Nowhere man’. Lo demás fue todo de su etapa de solista con joyas como ‘Flaca’, ‘Paloma’, ‘Me arde’, ‘Maradona’, ‘Bohemio’, ‘Alta suciedad’, ‘El salmon’ o ‘No se puede vivir del amor’.

Calamaro durante su estancia no dejó de elogiar al Perú y durante el concierto arengó: ‘Al sur del Perú no saben nada... nada de tauromaquia y musica salsa’, para fervor del respetable. Pero sus alabanzas a la gastronomía no fueron retóricas. No pudo resistirse a degustar un rico pollito a la brasa en una famosa pollería. Por única vez dejó de ser salmón. Apago el televisor.

