Este Búho, antes del debate, tenía que degustar la extraordinaria parrillada de alpaca, la cual es muy poco valorada, frente al Mirador de Yanahuara, al lado de mi fotógrafo y sobrino, Renzo Pariasca. La ‘Ciudad Blanca’ nos seguía recibiendo con cielos tan esplendorosos en estos días de arduo trabajo. Luego de haber recorrido las calles y escuchar atentamente a los ciudadanos y presenciado la llegada de ambos candidatos, fuimos testigos y víctimas de algunos desadaptados antauristas que atacaron ferozmente a la comitiva de Fuerza Popular.

En la noche estábamos en el gran debate en la Universidad de San Agustín que, basándonos en las últimas encuestas, podría ser la sentencia final para saber quién se sentará el 28 de julio en Palacio. Keiko comenzó mostrando una de las piedras con que su comitiva fue atacada en la víspera, como demostración de la violencia que viene azotando al país, por esa retórica anacrónica de la lucha de clases, y de la cual este periodista fue espectador y hasta recibió un ‘mandarinazo’.

Llegado el tema de salud, la ‘China’ exhibió el positivo ‘jale’ de Carlos Neuhaus y su proyecto de vacunación de ciento cincuenta mil peruanos por día. A su turno, el ‘lapicito’ hizo una exposición de la grave crisis en la salud que ya todos conocemos, pero otra vez no dio propuestas.

En el sector económico la suerte no fue muy distinta. Keiko propuso créditos de apoyo a las medianas y pequeñas empresas y, sobre todo, el 40 por ciento del canon minero para la gente. Con esto los corruptos gobernadores regionales no van a recibir la plata, sino que será la propia comunidad. Así se evitaría a otros ‘Cerrones’.

Los pullazos tampoco faltaron y Castillo volvió a acusar de corrupta a Fujimori y que no tenía moral. Ella contestó recordando que el siniestro líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está condenado por corrupción: ‘Si se trata de pedir solvencia moral no lance piedras cuando tiene techo de cristal’, dijo. Este periodista es recorrido en los grandes debates. Keiko Fujimori demostró su experiencia.

Pero hubo un hecho que me impresionó y fue cuando llevó el debate al término sentimental, dando voz a las madres de familia. Yo vi alrededor conmoverse a algunas periodistas, cuando la ‘China’ las reconocía.

La solidez y coherencia de las propuestas y con el ‘golazo’ de que firmará un compromiso por la democracia con nuestro Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, me dio la impresión de que salió victoriosa en la mayoría de los bloques ante un Castillo que bramaba mucho populismo contraproducente, como que ‘Tía María no va’, cuando un proyecto de tal magnitud puede dar muchos puestos de trabajo y llenar las arcas del Estado. Dubitativo por momentos, sus palabras parecían piedras al río, lo que se vio reflejado por el tiempo que le sobraba al no saber qué decir. Para terminar, como hecho anecdótico, me sentí muy impresionado por los miles de policías alrededor de la Universidad Nacional de San Agustín, que estaban atentos hasta del paso de cualquier zancudo que buscaba ‘asomarse’. Tanto que nos llevaron como bebés hasta nuestro taxi.

Después de ver el debate, analizar y dar mi resultado, solo me queda decir que la encuesta final se verá el próximo domingo. Y exhorto a mis lectores a votar con conciencia.

Apago el televisor.