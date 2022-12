Este Búho camina las calles de esta convulsa ciudad. Conversar con taxistas, mamitas que hacen mercados, jóvenes estudiantes y vendedores ambulantes me da un panorama más crudo y real de lo que sucede en este país. Siempre recuerdo al gran fotógrafo Carlos ‘Chino’ Domínguez, quien me dijo alguna vez: ‘Perro que no camina no encuentra hueso’.

Por eso hace unos días visité Mesa Redonda, el corazón del comercio en la capital peruana. Allí pude conversar con algunos comerciantes que apostaron todos sus ahorros para esta campaña navideña. Diciembre, para ellos, es un mes clave. Un mes que les sirve para hacer caja y tener un ‘colchón’ para el siguiente año.

Es el mes más expectante, con el que se proyectan. Lamentablemente, debido a las violentas protestas, hoy la realidad es otra. “En años anteriores, para quincena de diciembre ya habíamos vendido casi la totalidad de nuestra mercadería. Este año, y después de la pandemia, nuestras expectativas eran positivas, pero debido a las marchas la gente no ha venido”, me dice un vendedor de juguetes, preocupado porque el dinero que gana en diciembre lo invierte para abastecerse con productos de la próxima temporada, como útiles escolares.

“Muchos de nuestros compradores vienen de provincias, compran al por mayor para sus negocios. Si las carreteras están bloqueadas no pueden venir. Entonces ellos y nosotros perdemos”, me cuenta otra emprendedora de Mesa Redonda.

MARCHAS VIOLENTAS AFECTAN A LOS PERUANOS QUE IMPULSA EL PAÍS

La crisis social, reflejada en marchas violentas, con bloqueos de carreteras, tomas de aeropuertos, destrucción de propiedad privada y pública, afecta a los peruanos que realmente impulsan el país. Esos que se levantan a las cinco de la mañana para asistir a sus centros de labores, que no conciben otra forma de salir adelante que con trabajo honesto y honrado.

Que se fajan más de doce horas en la calle para poder llevar un pan a sus mesas y con la ilusión de tener una Nochebuena sin angustias. Por eso no me sorprendió ver un video en redes sociales en donde los mismos comerciantes frenaban a los protestantes y les pedían que los dejen trabajar.

Las pequeñas y medianas empresas formales generan más de siete millones de empleos, una cifra importante. Además, si consideramos también a los negocios informales, esa cifra fácilmente se triplica.

LA SITUACIÓN EN GAMARRA

La misma pesadilla ocurre en Gamarra, el emporio textil más grande de nuestro país. En los últimos días se han estado viralizando noticias falsas sobre supuestos saqueos, a raíz de las protestas. Esto ha hecho que miles de compradores, por temor, no vayan, lo que ha impactado en sus ventas.

Ellos también reciben clientes de provincias. “Aquí tengo toda mi mercadería, completita. Lo único que me queda es salir a las calles a ofrecerla para ver si puedo recuperar alguito”, señala una mamita que vende polos con diseños navideños como ambulante. Entre esas encrucijadas se encuentran nuestros emprendedores, afectados en sus bolsillos, con la incertidumbre de saber si el próximo año podrán continuar con su negocio o tendrán que cerrar. ¿Qué hacen los políticos por ellos? Nada. Apago el televisor.

