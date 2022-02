Este Búho ya vive el Perú-Ecuador que se jugará esta noche. Contra lo que muchos creen, a pesar de que en la historia de ambos países se han producido tres dolorosos conflictos armados: la guerra no declarada de 1941 y los conflictos en la Cordillera del Cóndor (1981) y del Cenepa (1995), los ecuatorianos no guardan contra los peruanos recelos que sienten, por ejemplo, nuestros compatriotas que viajan o viven en Chile. Los peruanos les dicen ‘monos’ a los ecuatorianos no por racismo, sino porque saliendo de la ciudad fronteriza de Huaquillas, hasta Guayaquil, por ambos lados de la Panamericana Norte, exhiben inmensas plantaciones de plátanos. Ellos nos dicen ‘gallinas’. Inclusive cuando hay confrontaciones futbolísticas entre ambos países -lo he vivido en la frontera- en los bares se juntan tumbesinos y huaquilleños sin que se produzca ningún incidente. Pero el partido de hoy será solo una ‘guerra mundialista’.

Recuerdo que la selección ecuatoriana nos dejó fuera de dos mundiales. Uno fue su empate con gol de penal de Aguinaga por un foul tonto de Pablito Zegarra, la noche infortunada del ‘Cóndor’ Mendoza y su ‘blooper’ estando solo sin arquero; y el otro, su victoria en el estadio Monumental con goles del ‘Tim’ Delgado. Estuve en el estadio y salimos con impotencia y los peruanos aplaudieron a los ecuatorianos al final del compromiso. Nos tenían de ‘hijos’. Hasta que la selección de Gareca logró romper el maleficio, obteniendo un triunfo histórico al vencerla en la misma Quito 2 a 1, con goles de ‘Orejas’ Flores y ‘Caballito’ Hurtado, y los dejamos fuera del Mundial de Rusia 2018. Algo que no se había logrado con astros como Oblitas, Chumpitaz, Percy Rojas, Cubillas o Muñante. Como escribía desde el inicio, Ecuador no es un país enemigo del peruano. En un viaje inolvidable, donde nos trataron de maravilla, pude vacacionar en dos de sus balnearios más emblemáticos. El residencial Salinas, a dos horas de Guayaquil, allí donde Sofía Mulanovich logró el campeonato mundial de surf. Muy parecido a Ancón, pero el doble en tamaño. Con sus residencias frente al mar. Tumbado en la arena, se nos acercaban muchachos con una langosta viva: “¿Míster, quiere una langosta, a cinco dólares?”. Yo respondía: “¡Y qué me hago con una langosta viva!”. “No, se la traemos hervida con mayonesa y kétchup”. Y nos la trajeron. La economía estaba recién dolarizada. Conseguimos un hotel en la parte residencial de Salinas, frente al mar, con aire acondicionado, por 20 dolarillos. Y en Montañita, a cuatro horas de Guayaquil, el paraíso de los turistas mochileros de todo el mundo y de los surfistas, encontrabas alojamientos ¡¡desde dos dólares!! La mayoría de los hoteles, en ese tiempo -finales de los noventa- eran de caña de bambú, rústicos, haciendo el balneario algo diferente, que tanto atrae a los hippies de todo el mundo.

El Perú que recibe a Ecuador tiene un panorama político movido. Así como la victoria de la selección en Barranquilla dio la vuelta al mundo, también las penosas declaraciones del presidente Pedro Castillo a Fernando del Rincón, para la CNN, avergonzaron a todo el país. En una entrevista con Oscar Torres de Trome, el mismo Del Rincón nos confesó que no fueron creíbles sus respuestas, como por ejemplo que no conocía a la lobista Karelim López. “Nosotros para ingresar a Palacio tuvimos que traspasar tres filtros de seguridad y Karelim tiene la posibilidad de ingresar y hacerle una fiesta sorpresa, es infantil, ¿no?”, sostuvo el mexicano. Y no solo mentiras infantiles brindó el mandatario peruano, también anuncios audaces, tremebundos, irresponsables, como que podemos cederle territorio a Bolivia para que tenga salida al mar. Mientras el país se ilusiona con estar nuevamente en un Mundial, ese mismo país reniega porque estaría cometiendo una ‘traición a la patria’ pretendiendo hacerlo vía un ‘referéndum del pueblo’, cuando la gente lo que reclama es trabajo, lucha intensa contra la pandemia, inversiones y que se destraben proyectos de gran envergadura. Pero de eso no habla el jefe de Estado. La delincuencia campea en todo el territorio y estamos sin ministro del Interior. Increíble. Y lo peor es que ayer se sumó una nueva crisis porque nos quedamos sin Gabinete ministerial tras la renuncia de la premier Mirtha Vásquez. Reitero, el país está a la deriva con un gobernante incapaz. Pero hoy toda la nación necesita otra gran alegría. Un triunfo nos pondría a las puertas del Mundial de Qatar. Pero no hay que pecar de triunfalistas. Hay que ir ‘pasito a paso’, como el inolvidable tema de la gran Chabuca Granda. Los partidos que vienen serán finales. Apago el televisor.

TE PUEDE INTERESAR

‘Gringasho’, una mente criminal

En Barranquilla me quedo

El Búho en Colombia