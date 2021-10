Este Búho no entiende por qué en Mesa Redonda se aglomeran miles de compradores de toda edad y condición para comprar disfraces para las fiestas de Halloween, cuando el gobierno de Perú Libre nos tiene aterrorizados desde hace rato con sus intentonas estatizantes y otros terroríficos planes que hacen morir de miedo a los pobres peruanos.

Aquí les presento a los protagonistas de verdaderas películas de terror de ‘Perú Libre Producciones’.

PLANTAS VS. ‘EL ZOMBI’ PEDRO CASTILLO: Este no es el inocente videojuego infantil. Aquí Castillo ‘machetea’ a las plantas de su chacrita en Chota y llega a la presidencia de la República donde, desde esa posición, aterroriza no solo a su economista Pedro ‘Gandalf’ (de ‘El señor de los anillos’) Francke, sino a todo el Perú cuando propuso ‘estatizar el gas de Camisea’, con todas las funestas consecuencias que esta puede provocar a la economía del país. Castillo mantiene asustados a los pocos lúcidos funcionarios que están en su gobierno, como Julio Velarde, gritándoles a la cara con un tufo de ultratumba como buen zombi: ¡Cerebros, quiero comer cerebros! Pero que ‘Gandalf’ Francke no se haga el buenito, que asusta con sus anuncios de aumento de impuestos que afectan a consumidores medios, pero va a soltar millones en bonos con intenciones clientelistas y populistas, al estilo venezolano.

VLADIMIR ‘THRILLER’ CERRÓN: El marxista leninista que busca convertir al país en una paupérrima Venezuela saldrá disfrazado de Michael Jackson en su aterrador video ‘Thriller’. Y junto con él saldrán de sus tumbas los congresistas adictos a su delirante prédica, encabezados por su hermano Waldemar, quien imitando la voz de ultratumba del video, amenaza: ¡Segunda reforma agraria o vendrán los ronderos macheteros!

GUIDO ‘CHUCKY’ BELLIDO: El ‘muñeco diabólico’ estuvo embalado y casi mata de un infarto a la población al permanecer 70 días en el premierato. A este no le abran la puerta si pide caramelos. Causó tembladeras cuando nombró a un gabinete vergonzoso, con ministros que en vez de currículum tenían prontuario.

DINA BOLUARTE: La vicepresidenta saldrá disfrazada con ese vestido negro de la gordita asesina de la película ‘Misery’. Pero la vicepresidenta con anticuchos judiciales, en vez de atacar a un escritor como en la película, se las agarra con los periodistas a quienes ‘pasea’ cuando la entrevistan.

RAFAEL ‘IT’ LÓPEZ ALIAGA: El Halloween es para todos. Rafael López Aliaga se apareció disfrazado del siniestro payaso del filme ‘It’, regalando globitos en el Congreso para que voten en contra del pedido de confianza a la premier y su gabinete. Asusta a todos, aunque para otros es una más de sus payasadas.

Apago el televisor.

MÁS INFORMACIÓN: