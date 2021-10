Este Búho leyó sorprendido, hace algunas semanas, esta noticia: ‘Confirman 8 heridos por desmanes en Feria Metropolitana del Libro Lima Lee’. ¿Qué había sucedido? Según los reportes, la presencia de una novel escritora mexicana había desatado la locura entre cientos y cientos de jovencitos. Se trataba de la novelista Flor M. Salvador. ¿Pero quién es esta autora que genera pasiones intensas entre sus lectores? Una llamada a mi sobrinita de 13 años dilucidó mis interrogantes. “Tío, Flor M. Salvador es una escritora muy famosa en la plataforma Wattpad, que es una aplicación que se descarga gratis de internet y en donde se puede acceder a muchísimos libros, sobre todo para jovencitos. Ella es una de las más leídas en esa aplicación”.

Ciertamente, no me quedó otra opción que descargarme Wattpad a mi smartphone y caminar por tierras inhóspitas. Como ya les había comentado anteriormente, soy un lector todoterreno y también un curioso insaciable. Allí encontré a Flor M. Salvador, con cientos de miles de seguidores y millones de lectores atrás. Su libro más popular es ‘Boulevard’, según pude averiguar. Soy de otra generación, pero no me da miedo meter las narices en lo novedoso. Por eso me lancé a leer aquella publicación virtual que gracias a su rotundo éxito saltó al papel y es una tendencia entre adolescentes. ‘Boulevard’ es un drama juvenil con los ingredientes clásicos: amor, rebeldía, tragedia. Todo transcurre en una escuela de Australia. Allí Hasley, una muchachita de vida tranquila, curiosa y enamoradiza, conoce a Luke, un bad boy adicto a las drogas, vago, transgresor, amante de Pink Floyd, Green Day y Simple Plan.

A pesar de que en un inicio el encuentro es tenso, pues provienen de mundos diferentes y las amistades de Hasley se oponen, ambos crearán un vínculo que se complementará por los vacíos que tienen y necesitan llenar. Él arrastra problemas familiares que ha tratado de esquivar o tapar con el consumo de estupefacientes, mientras que ella proviene de una familia disfuncional. Luke notará que a Hasley no le importa su presente ni su pasado, ni mucho menos sus defectos, que a pesar de todo aquello está a su lado, no lo abandona.

“La elegí a ella porque cuando mi camino se tornó oscuro, se puso a mi lado y caminó conmigo entre las sombras de mi pasado y me enseñó cómo volver a brillar”, diría el protagonista. Mientras que Hasley verá en él a un muchacho hundido, sin luz, sin rumbo. Pronto esa amistad se convertirá en amor. Un amor apasionado, lleno de vivencias que ni el uno ni el otro había experimentado. Un amor adolescente, digamos. Un amor sin ese romanticismo clásico de las novelas empalagosas.

Flor M. Salvador, es una escritora mexicana, que vino al Perú para presentar su más reciente libro denominado ‘Silence’. (Foto: Instagra @flormsalvador)

ANÁLISIS DEL LIBRO

Por eso mismo, en el prólogo del libro se advierte: “Luke y Hasley no eran el prototipo de una pareja perfecta. Sin embargo, ellos le pusieron definición a lo que crearon. Una historia de dos adolescentes que crean su propio boulevard ante la llovizna que hay en sus corazones, donde se entremezclan, por un lado, un azul cálido, y por el otro, un azul eléctrico, tiñéndose este por completo de un azul nostálgico. ¿Quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?”.

Sin embargo, el desenlace de la novela es totalmente dramático, inesperado y, según versiones que los mismos lectores dejan en los comentarios de Wattpad, muchos no pararon de llorar durante tres días. ‘Boulevard’ tuvo tanto éxito en la plataforma digital que saltó al papel. Su autora, de apenas 22 años y estudiante de medicina, es hoy toda una celebridad. Según contó en una entrevista, empezó a escribir el libro desde los 15 años, sin presagiar que lograría el éxito rotundo para el 2020. Gracias a las regalías de su obra, ha logrado comprarse un departamento en su estado natal de México, Campeche.

Antes de llegar a Perú estuvo en Ecuador y allá también generó furor, pues aparecieron mil 500 jovencitos detrás de ella en busca de un autógrafo. Por ahora analiza propuestas para que ‘Boulevard’ y ‘Silence’, dos de sus obras más aclamadas, sean llevadas al cine. ‘Boulevard’ es una novela light, que se puede leer tranquilamente en una noche. Perfecta para iniciar a un jovencito en el mundo de las letras.

No soy prejuicioso y no creo que exista una literatura buena y otra mala. La literatura simplemente es. Pero existen las que abren puertas a universos más amplios y complejos. Mientras un texto emocione y llame a la reflexión, pienso que cumple su tarea. Y es lo que pasa con este libro de Flor M. Salvador. Seguiré navegando por Wattpad, la biblioteca virtual de los muchachitos. Apago el televisor.

