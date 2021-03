Este Búho se quedó corto ayer con su radiografía electoral, pues me faltaron algunos candidatos rezagados que pugnan por pasar la valla electoral y tener presencia en el próximo Congreso. Pero más que las preferencias políticas, hay un tema muy delicado que debemos tocar: el ‘paso de tortuga’ del gobierno para vacunar a la ‘primera línea’ y la propuesta de la empresa privada de negociar con el gobierno ruso. Las respuestas del presidente Francisco Sagasti y de la premier Violeta Bermúdez son lamentables.

LOS REZAGADOS Y ‘PITUFOS’: La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de febrero mostró una nueva y sorpresiva ‘foto’ a más de un mes de los comicios de abril. Forsyth por primera vez pierde el liderazgo a manos de Lescano. Primera conclusión, el ‘arquero calichín’ está en caída y la sorpresa fue ‘Porky’ López Aliaga, en alza junto con Lescano.

La ‘Vero’ y Keiko están desde hace semanas estancadas. ¿Y que pasó con Daniel Urresti? El general fue como ese capitán de un barco bombardeado por todos lados. No se hunde, pero está a la deriva. Sus ‘chicharrones’ judiciales y los de sus socios de Podemos, de los oscuros papá Luna e hijo, le pasaron la factura.

Hernando de Soto también se mantiene en su cuatro por ciento fiel en los sectores altos y algo de juventud, pero equivoca el discurso. Presentarse en programas cómicos como el del inefable ‘Chibolín’ resta, no suma. Sabemos que está apostando todas sus fichas al día del debate, donde piensa ‘parar de cabeza’ a sus rivales directos López Aliaga y Keiko.

César ‘Plata como cancha’ Acuña, después del libro donde se detallan los oscuros orígenes de su fortuna, debe resignarse a perder su inscripción, para rabieta de sus operadores Chehade y Omonte. A Julio Guzmán lo enterró su amigo Daniel ‘Piticlín’ Olivares con su afiebrada incitación al consumo de marihuana.

Después de estar segundo, hoy figura entre los ‘pitufos’ y seguramente este mes sus votos migrarán a Lescano y de los izquierdistas que lo acompañaban se pasarán a la ‘Vero’. El caso más triste es el de Martín Vizcarra. Su partido Somos Perú está en la cola con 2%. Pero su intención de voto para el Congreso lo hace trepar hasta el segundo lugar después de Acción Popular.

Suponemos que son los votos del ex presidente. Pero según la ley electoral, si Somos Perú no pasa la valla, el ‘Lagarto’ se queda afuera. Y tendrá que afrontar el rosario de acusaciones.

VACUNA PARA CADÁVERES: Este Búho no entiende la posición del presidente Sagasti. Es consciente que la distribución de vacunas para la ‘primera línea’ va a paso de tortuga. Es increíble que Chile ya vacunó a casi cinco millones y cerca de dos millones de adultos mayores. Nosotros ayer recién vacunamos a los médicos y enfermeros del Hospital Casimiro Ulloa. Luego seguirán los de la sanidad de la Policía y del Ejército, bomberos y personal policial. ¿Cuándo le tocará a los viejitos? Tal vez en agosto y seguramente muchos habrán muerto esperando la vacuna.

Es inaudito, increíble que no acepten la propuesta de los privados, quienes quieren negociar con los rusos la vacuna Sputnik, más barata y eficaz. Pero me parece preocupante que el mandatario diga ‘no puede ser que unos compren y vivan y los que no tienen, mueran’. Yo creo que la situación no es así. Para empezar, la vacuna al por mayor está en 20 dólares, supongamos que los privados la venden a 40 ¿Acaso el público no la va a comprar? Miles pagan balones de oxígeno a 6 mil soles y gastan un dineral llenándolo.

Sagasti debería explicar cuál es la diferencia entre comprar vacunas y balones de oxígeno. Hay miles de peruanos que no tienen para comprar un balón y son los que engrosan las estadísticas de mortalidad. Parece que esos muertos no importan. Yo veo aquí la figura del ‘perro del hortelano’. El gobierno ‘no come ni deja comer’.

No puede decir Bermúdez: ‘cuando ya se haya vacunado a la mayoría, podrán ingresar los privados a vender’. Aquí me parece que se está privilegiando una posición ideológica izquierdista antes que el bienestar de la población que vive una pesadilla por falta de oxígeno y vacunas. Cada día se enferma un vecino, una hermana, un abuelo y muchos fallecen, de manera solitaria y triste. Y para rematar el escándalo, el Ministerio de Cultura le entrega miles de soles a la actriz Mayra Couto para que haga un reportaje sobre su ‘cuerpa’. Apago el televisor.