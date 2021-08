Este Búho abre sus ojazos para ver con claridad el panorama político y la economía, pues las señales no son nada auspiciosas. Al margen de ello, la permanencia del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus vínculos con Sendero Luminoso, era insostenible. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así poder dar estos ‘Picotazos’ que mis lectores tanto reclaman.

VERGÜENZA DE PRIMER MINISTRO: Lo revelado por la congresista Patricia Chirinos sobre Guido Bellido lo pinta de cuerpo entero. El cusqueño le preguntó a la legisladora si era soltera, a lo que ella le dijo que es soltera, fue divorciada y ahora es viuda. La grotesca respuesta del hombre de confianza de Vladimir Cerrón fue algo así como ‘entonces solo falta que te violen’. Tamaña ‘finura’ para con una mujer demuestra la catadura moral de la persona que hoy es el jefe de ministros, nada menos. Chirinos se quejó y acusó al premier delante de Pedro Castillo, quien solo le dijo que iba a conversarlo con Bellido. Obviamente no hizo nada. Esta es una ‘perlita’ más de un largo rosario de vergüenzas del premier, que van desde alabar públicamente a una sanguinaria terrorista como Edith Lagos, vomitar odios contra la mujer en general, a la que considera ‘destructiva y despiadada’, y lanzar loas a la violencia, como se evidencia en sus tuits, que dicho sea de paso muestran vergonzosos horrores ortográficos. Completito es nuestro premier del Bicentenario. ¡Todo un orgullo!

LO QUE SE VIENE PARA LA ECONOMÍA: Lamentablemente, ante lo que estamos viendo, nada bueno. Con el voto de confianza en el bolsillo, los ministros, la mayoría muy limitados profesionalmente, comenzarán a actuar, pero es de prever que cada uno hará lo que mejor le parezca, ante un presidente casi ausente al que varios de ellos sienten que no deben responder, comenzando por el mismo Bellido, quien, según fuentes al interior del gobierno, coordina más con Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, quien lo impuso en el cargo. En la exposición de su plan de gobierno ante el Congreso, el premier hizo una larguísima serie de promesas que requerirían una lluvia de millones de soles para llevarlas a cabo. Los expertos se preguntan de dónde sacará el dinero, salvo que recurra a préstamos internacionales. Con mentiras no se gobierna. Esta situación, sumada a la resistencia que tienen varios ministros, seguirá causando inestabilidad, lo que significa que el dólar seguirá alto. Como consecuencia, el kilo de pollo seguirá por los 10 soles, tres panes a un sol y los más humildes pasarán más hambre. Una desgracia.

EL FACTOR VLADIMIR CERRÓN: El exgobernador regional de Junín condenado por corrupción es, según la revista Bloomberg, tan funesto para la economía peruana que nuestra moneda se desplomó solo por detrás de Afganistán debido a él, pues genera ‘consternación’. ¡Increíble! Mismo talibán. Pero eso no es todo, ya que la fiscalía allanó sus casas en Junín y los locales de Perú Libre en Lima por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Se cree que financiaron las campañas políticas de su partido con dinero sucio. El fiscal Rafael Vela señala, además, que a Cerrón se le ha congelado e incautado ¡¡más de un millón y medio de soles!! Se pregunta, como Frankie Ruiz, ¿y cómo lo hace?, si su actividad como funcionario público no le da tanto. El fiscal fue más allá y dijo que Perú Libre podría ser ‘disuelto y liquidado’. Y para terminar la semana con una cerecita, ‘Punto final’ denunció el domingo que Cerrón recibe resguardo policial pese a que no es funcionario público. Lo cuida y moviliza en Lima un suboficial que está asignado al actual gobernador de Junín, que es de Perú Libre. Esto ya superó todos los límites.

A ESTAR VIGILANTES: Con menos de un mes en el poder, Pedro Castillo firmó la resolución que ordena el traslado del siniestro Vladimiro Montesinos de la Base Naval del Callao. Pero el ‘Doc’ no sería el verdadero protagonista de esta historia. El objetivo sería otro. El exdirector de la Dircote, José Baella, señaló que una de las políticas fundamentales de Sendero Luminoso ha sido, después de la captura del genocida Abimael Guzmán, el cierre de la Base Naval del Callao. “Después de veintitantos años, ellos lo están logrando. Por eso digo que es un triunfo de Sendero Luminoso”. Además, alerta del siguiente paso, que sería una amenaza para el Perú con una posible amnistía no solo para el ‘Cachetón’, sino también para otros mandos senderistas, como Artemio y Óscar Ramírez Durand. Solo nos queda estar vigilantes y actuar ante cualquier intento de que un proyecto totalitario se instale en el país.

Apago el televisor.

