Este Búho comparte muchas cosas del pasado y presente con sus lectores. Por eso saben que tengo la suerte de pasar la ‘cuarentena’ con mis hijos queridos. Pero el martes 21, cuando me disponía a salir a comprar, después de estar varios días enclaustrado, solo porque me faltaban algunos víveres imprescindibles, mi hija adolescente me atajó: ‘Papá, no puedes salir, si sales, te vas a morir. La niña que habló con Dios dice que en la calle una nube cubrirá todo y los que desobedezcan morirán’.

Mi hijita no hablaba en broma y se interpuso entre la puerta y yo: ‘No salgas, no quiero que mueras’. Sabía que quien estaba detrás de todo esto era su madre, una mujer extremadamente pegada a las supersticiones. Pero me sorprendía que mi ‘cachorra’, que cursa tercero de secundaria y en su colegio le hacen leer a Ray Bradbury, Borges, Vargas Llosa y Hemingway, creyera en ese cuentazo abortado de las redes sociales que lo aguantan todo y son tan influyentes hoy en día, sobre todo en la niñez, adolescencia y juventud.

Creo que se debe al miedo, al temor a ese mal desconocido que nos presenta la televisión, matando gente en todo el mundo, gente que se muere en plena calle, cuyos cuerpos nadie quiere tocar. Una imagen idéntica a lo que nos relataban las plumas de la edad media sobre la terrible ‘peste negra’. Increíble que pasados tantos siglos, las imágenes se repitan y se vuelva a cantar el tema del gran Federico Moura, del grupo ‘Virus’ (premonitorio nombre), ‘Que el destino es circular’. Pero todo no habría pasado de una sabrosa anécdota familiar, sino fuera porque conversé luego con el director del diario y me dijo: ‘Búho, ese video de la niña que habló con Dios se hizo viral y tuvo efectos traumáticos, porque miles de personas creyeron en esa supuesta revelación y no salieron de sus casas’. Ese caso me hizo ingresar al ‘túnel del tiempo’. Inicios de 1990, cuando laboraba en un diario popular que vendió como ‘como cancha’ con historias alucinantes, que nunca supieron si en realidad fueron ciertas.

¿Quién es La Niña y por qué es tendencia?