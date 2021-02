Este Búho observa un significativo recambio en las preferencias electorales de los peruanos a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, según la última encuesta de Ipsos Perú de febrero. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ en esta radiografía electoral que tanto reclaman mis lectores.

GEORGE ‘FORZAY’ (11 %): Este Búho le advertía al ‘colorao’ que evitar hablar con la prensa de temas trascendentales y rehuir los cuestionamientos a su candidatura, haciendo la táctica del ‘Mudo’ Luis Castañeda Lossio, le iba a ‘pasar factura’. Ni la decisión preliminar del Jurado Electoral Especial de Lima de dejarlo fuera de carrera, que pudo tener un efecto de victimización a favor suyo, le sirvió en el último sondeo. Su candidatura se derrumba, entre otros aspectos, por la soberbia del candidato de hacer frente a graves denuncias periodísticas sobre favoritismos a ‘amigotes’ en la Municipalidad de La Victoria y presuntos desbalances patrimoniales de un candidato suyo de peso. A dos meses de las elecciones, este desplome parece irreversible.

YONHY LESCANO (10 %): Una sorpresa como la irrupción de Alberto Fujimori en la elección de 1990. El ‘Chino’ estaba en el pelotón de los ‘pitufos’, muy atrás de Mario Vargas Llosa, Luis Alva Castro y Alfonso Barrantes, quienes se disputaban un lugar en la segunda vuelta. Pero en menos de dos meses llegó segundo de atropellada. Y ganó la presidencia. Pero a diferencia del japonés, que era un ‘outsider’ cuyo credo político era una incógnita, el acciopopulista tiene casi 20 años de congresista y se le conoce por apoyar polémicas iniciativas populistas en torno al gasto público. Llega apoyado por el siempre descontento electorado del sur y le roba votos a Verónika Mendoza y Julio Guzmán. De tener como objetivo máximo hacer que Acción Popular pueda pasar la valla electoral, ahora coquetea no solo con el pase a la segunda vuelta, sino con la posibilidad de ceñirse la banda presidencial. Lescano es una incógnita y ahora que es ‘presidenciable’ debería aclarar muy bien su plan de gobierno y sus posiciones populistas.

KEIKO FUJIMORI (8 %): La ‘China’ sabe muy bien que se puede convertir en otra Lourdes Flores y a la tercera tampoco llegaría a la presidencia. Su objetivo sería lograr una bancada respetable, con los ‘transformers’ Nano Guerra y Fernando Rospigliosi, sus nuevos ‘samuráis’. Y con ellos y algunas alianzas conseguir el blindaje de las investigaciones por lavado de activos al recibir dinero de Odebrecht y de grandes empresarios cuyos millones nunca declaró y los ‘pitufeó’, proceso que le sigue el fiscal Pérez. Es consciente de que es la candidata más rechazada. Por eso, mientras se hace la ‘arrepentida’ y pide perdón, lanza un mensaje de ‘mano dura’ para ganar ese ‘voto duro’ del fujimorismo que le dio la espalda por traicionar a su padre y a Kenji con lo del indulto. Pero que no sea ‘Pinocha’. En entrevista con Trome dijo: ‘No tengo propiedades, vivo en casa alquilada y solo tengo un carro Subaru como única propiedad’. ¿Alguien le cree?

Entrevista a Keiko Fujimori

VERÓNIKA MENDOZA (8 %): La candidata izquierdista es la cara y Keiko el sello, pero son al final dos caras de una misma moneda. Keiko le dice ‘Caperucita’ porque se hace la ‘suavecita’, pero ‘es roja y peligrosa’. En el fondo, la hija de Alberto alucina que la única opción de ganar en una segunda vuelta es enfrentar a la ‘Vero’. Lo mismo opina la candidata de Juntos por el Perú. Soñar no cuesta nada. Sus debilidades: el fantasma de Hugo Chávez, el presente horripilante de un Nicolás Maduro que ni ella ni su gente son capaces de zanjar del todo, y sobre todo sus vinculaciones con la acusada Nadine Heredia, de la que fue su secretaria privada, y su participación en las agendas de la corrupción desfiguran la imagen de quien se presenta en las redes juveniles ‘como una nueva en política a ritmo de TikTok’.

DANIEL URRESTI (7 %): Que las gravísimas denuncias del proceso que afronta por el asesinato del periodista de Caretas, Hugo Bustíos, en Huanta en los años ochenta, no hayan hecho mella en su intención de voto y, más bien, haya subido con respecto a enero, demuestra que la ciudadanía ve a la inseguridad como el principal problema del país y considera al ‘bochinchero’ candidato como un seguro ‘guardián del orden’. La duda es si seguirá en carrera.

JULIO GUZMÁN Y HERNANDO DE SOTO (4 %): El desastre del ‘Moradito’ que, de estar segundo cayó al sexto lugar y ahora al sétimo, tiene nombre propio: Daniel Olivares. La apología del consumo de marihuana del vocero parlamentario del Partido Morado y el ‘guiño’ del candidato presidencial desplomaron sus preferencias en todos los sectores sociales. Se hunde peor que el ‘Titanic’ para festejo con ‘diablada’ de Lescano. Por su parte, el candidato con nombre de conquistador perdió tiempo para darse a conocer en los sectores populares. Su error fue no mostrarse a los millones de electores que no lo conocen ni en pelea de perros. Después me encargaré de los ‘pitufos’.

Apago el televisor.