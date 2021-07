Este Búho ve la política peruana más movida que Kike Suero brindando al ritmo de ‘El cervecero’ de Armonía 10. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta radiografía política que mis lectores reclaman.

EL PRESIDENTE QUE PERDIÓ SU OPORTUNIDAD. Francisco Sagasti está viviendo sus últimos días en Palacio y pasará a la historia como un mandatario encargado al que le tembló la mano, que no tuvo el coraje para solicitar una auditoría internacional ante las incontables denuncias de fraude en la segunda vuelta. Su misión era ser neutral y garantizar unas elecciones limpias, pero no cumplió ninguna de estas tareas y Mario Vargas Llosa lo acusó de tomar partido por el candidato Pedro Castillo, perdiendo así su oportunidad de ser recordado como un defensor de la democracia. Encima, los médicos, enfermeras y muchos otros miles de profesionales de la salud que están en primera línea de batalla contra la pandemia no lo quieren ni ver, pues les está negando una tercera dosis de la vacuna de Sinopharm, un inmunizante considerado de mucha menor calidad que la Pfizer, que piden a gritos para proteger mejor sus vidas ante la inminente llegada de la tercera ola, con la variante delta como dominante, que es mucho más contagiosa y letal.

UNA INCÓGNITA PELIGROSA. Pedro Castillo sería proclamado presidente del país esta semana y, lamentablemente, sigue siendo una gran interrogante. No se sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe qué política de gobierno adoptará, algo que es indescriptible. Encima siguen hablando de instaurar una Asamblea Constituyente al más puro estilo chavista con la clara intención de perpetuarse en el poder y reprimir las libertades. Pese a todo lo que ocurre en Cuba, sigue sin condenar la dictadura instaurada en la isla ¡¡hace 62 años!! A estas alturas ya no es un secreto que en Perú Libre hay duras peleas para elegir a los miembros del gabinete. Los más radicales no quieren ver a los ‘caviares’ ni en pintura. Todo esto es consecuencia de la falta de la incapacidad e improvisación.

LA ‘CABEZA MALÉFICA’. Esa es la dura definición que, en entrevista con Trome, hizo César Combina, congresista por Junín, de Vladimir Cerrón, el inventor de Pedro Castillo y fundador de Perú Libre. Para el referido legislador, el profesor ‘está secuestrado’ por el admirador de Nicolás Maduro y por eso no puede marcar distancia de él. Advierte que el gobierno del chotano priorizará al partido del ‘lapicito’ y a Cerrón, pensando en perpetuarse en el poder como en Cuba, lo que acarreará más corrupción y pobreza, a la vez que instaurará una dictadura. Encima, hace más de una semana, un día después de que la Procuraduría pidió que lo incluyan en el caso ‘Los Dinámicos’, Cerrón intentó retirar un millón 200 mil soles del banco. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló todo ese dinero porque tiene una sentencia por corrupción de cuatro años de prisión suspendida. Las autoridades se preguntan de dónde sacó esa fortuna.

PRECIOS POR LAS NUBES. Las mamitas cada día despiertan con la angustia de no saber qué harán para alimentar a sus hijos con la imparable alza de precios de los alimentos. Los expertos señalan que en parte se debe a factores internacionales, pero también es por el alza del dólar. Hoy el billete verde roza los cuatro soles, lo que significa que nuestra moneda vale menos y, por lo tanto, con un sol compras menos que ayer. Esta situación se debe a la incertidumbre, porque seguimos sin saber qué hará el próximo gobierno en materia económica. Así como Castillo dice que ya es presidente, entonces también debería adelantar los nombres de quienes estarán en puestos claves como el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva. Las consecuencias de esta devaluación acelerada del sol no son las mismas para todos. Mientras los que tienen algún dinero pierden plata, pero seguirán haciendo su vida más o menos igual, los más pobres comen menos cada día y comienzan a sumergirse en la miseria.

Apago el televisor.