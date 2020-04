Este Búho es consciente de que a 28 días de la cuarentena todavía no hemos pasado lo peor. La curva de contagios no se va a aplanar y no hay que soñar con que bajará. Todo lo contrario, con las miles de pruebas diarias realizadas se comprobará que hay miles de infectados y, además, los que en un inicio fueron enfermos ‘leves’ pasarán a la condición de ‘graves’ e inevitablemente las cifras de muertos se pueden elevar. Repasemos cuál es la función que debemos seguir todos los involucrados en esta crisis, desde el mandatario hasta el ciudadano de a pie.

SE VIENEN 14 DÍAS DRAMÁTICOS: El presidente Vizcarra deberá seguir liderando esta guerra. Que sea autocrítico donde se han cometido flagrantes errores -como el ‘Pico y placa’ para hombres y mujeres- y con los descuidos en la dotación de materiales de protección al personal médico que está en la primera fila contra el virus. En estos días difíciles deberá poner mano firme para hacer cumplir el aislamiento social obligatorio, pero sobre todo fiscalizar con sus propios ojos que funcionen perfectamente todos los canales habilitados para la asistencia a las poblaciones vulnerables. También debe seguir aplicando otras formas de continuar brindando ayuda a los hogares que no tienen ingresos por la ampliación de la cuarentena porque los ‘bonos’ nunca alcanzarán a todos. Su misión es evitar que se llegue a la terrible disyuntiva: ‘Me arriesgo al contagio con tal de no morir de hambre’.

LA ‘CHISPOTEADA’ DE MATUK: Se trata de uno de los ‘cerebros’ del gobierno, quien diseñó la pésima estrategia de darles salidas igualitarias a hombres y mujeres ‘para combatir el patriarcado’. Me sigue pareciendo increíble que en una dramática situación provocada por la pandemia, que ya venía cobrando más de cien víctimas en el país, este ‘asesor’ haya impuesto un criterio ideologizado, ajeno totalmente a la realidad del país. Farid Matuk puede adoptar las ideologías que quiera, pero en su casa o su clóset. No tenía derecho a tomar una decisión, de la que dependía la vida de las personas, llevado por una absurda ‘lucha contra el patriarcado’. El resultado: multitudinarias concentraciones en mercados donde se produjeron miles de contagios.

¡¡QUÉDENSE EN SU CASA!!: Hay algo de lo que no se puede culpar al gobierno: la suicida irresponsabilidad de buena parte de la población peruana que, pese a las advertencias y los arrestos, continúa transgrediendo el aislamiento social obligatorio y el ‘toque de queda’. En estas dos semanas que vienen se verán las consecuencias de esas salidas en ‘manada’, so pretexto de comprar comida, medicinas o ‘cuidar a mi abuelita’. Más de ¡¡cincuenta mil arrestados!! nos pintan de cuerpo entero y, seguramente, justos pagarán por pecadores. Apago el televisor.