El Búho y la Semana Santa

Este Búho continúa con su columna sobre Semana Santa. ¿Qué pasaría si trasladamos a los personajes políticos de la actualidad a los pasajes bíblicos? Entonces encontraríamos que Vladimir Cerrón sería ‘Barrabás’, el temible delincuente que fue condenado por sus robos. Karelim López también podría encarnar a ‘María Magdalena’, que se vendía al mejor postor por las obras en el Ministerio de Transportes, pero como la mujer de las Santas Escrituras se arrepintió de sus pecados y se acogió a la colaboración eficaz. César Acuña sería Poncio Pilatos, porque olímpicamente se lava las manos por los votos de sus congresistas que blindan de la vacancia al mandatario. Los ‘Niños’ no tienen perdón. Pedro Castillo tranquilamente podría ser ‘Judas’, por traicionar al pueblo que lo eligió presidente, por miserables ‘diezmos’ de las empresas constructoras a las que les hacía ‘el pase’ con el Ministerio de Transportes -según la tesis de la fiscalía- para millonarios contratos. Recibo más correos de mis jóvenes lectores. ‘Búho, ¿pero quién sería el ‘Judas’ de Pedro Castillo?’. También me hice la misma pregunta. Hay varios que lo van a traicionar ahora que el chotano va camino al calvario, pero el fijo es Bruno Pacheco.

¿Y qué le dijo monseñor Pedro Barreto al mandatario y todo su gabinete? ‘Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen’. Los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, hoy prófugos de la justicia, serían Dimas, el ‘choro’ bueno, y Gian Marco ‘Gestas’, el malo.

Este columnista recuerda que nadie salía de viaje en estos días de reflexión y recogimiento. Esta vez la Panamericana Sur fue un ‘calvario’ la noche del miércoles donde miles de conductores causaron un inmenso caos. Todos se iban en dirección al sur, a las playas, a los balnearios. Igual los muchachos en buses, camionetas, autos particulares, para sumergirse en la llamada ‘semana diabla’. Las cajas de chelas, six pack de los principales centros comerciales se agotaron, al igual que las ofertas de rones con Coca Cola. Recuerdo que a los doce años vi la ópera rock ‘Jesucristo Superstar’ (1973) en el cine Orrantia de San Isidro, en ese tiempo uno de los mejores de Lima. Esa película, del cineasta canadiense Norman Jewison, se basó en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Me impresionó por la historia: un judas negro que se rebela ante lo que cree una ‘traición’ del Mesías, que prefiere sacrificarse en el calvario en vez de encabezar una revolución contra Roma. No cree que su líder ‘es hijo de Dios’. En medio de todo surge María Magdalena, la prostituta, abiertamente enamorada de Jesús (extraordinaria la cantante hawaiana Ivonne Elliman), quien en el tema ‘No se cómo amarlo’ sostenía que estaba enamorada de él como hombre y no como una divinidad. El filme y el disco, controversiales para la época, se convirtieron con el tiempo en objeto de culto. Y todos los años las parroquias católicas de todos los sectores escenifican ‘Jesucristo Superstar’. Mención aparte merece la versión española con el gran Camilo Sesto como Jesús y la dominicana Angela Carrasco en el papel de María Magdalena. Apago el televisor.

