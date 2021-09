Este Búho lee con atención que la casa ubicada en Culiacán, México, de donde fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el 2014, fue rifada tras un proceso de remodelación. En ese entonces el peligroso narco escapó de un cerco de la Marina y policías de Estados Unidos. Quién lo diría, ahora está encerrado de por vida en una cárcel de extrema seguridad en Estados Unidos. Este hombre pequeñito, que con las justas llega al metro sesenta, puso en vilo a las administraciones gubernamentales norteamericanas cuando encabezó el sanguinario ‘Cártel de Sinaloa’.

En ese tiempo, ‘El Chapo’ envió más de 150 mil kilos de cocaína a ese país, aparte de centenares de sacos de marihuana y heroína. Los regímenes mexicanos se hacían de la vista gorda, porque Guzmán corrompía a autoridades con su dinero sucio y a los que no se vendían los mandaba matar. Y, aunque no lo crean, el narco no cayó por los servicios de inteligencia de su gobierno, ni de los Estados Unidos. Guzmán fue capturado, simple y llanamente, porque era vanidoso y también mujeriego.

Cuando estaba en la clandestinidad no se perdía ningún capítulo de ‘La reina del sur’, teleserie donde la guapa actriz mexicana Kate del Castillo encarnaba a una narcotraficante mexicana (Teresa Mendoza). La actriz se ‘mimetizó’ con su personaje y comenzó a tuitear halagos al narco prófugo: “Hoy creo más en ‘El Chapo’ Guzmán que en los gobiernos... Señor ‘Chapo’, ¿no sería padre que comenzara a traficar con el bien?”.

Estos comentarios causaron escándalo en México, pero posibilitaron que Kate y ‘El Chapo’ empezaran a comunicarse. Ella le propuso hacer una película sobre su vida. ‘El Chapo’ se entusiasmó y accedió a que Kate lo visite en su escondite.

La actriz, en ese tiempo salía con el actor Sean Penn, y le propuso al ganador del Oscar que la acompañara al encuentro con ‘El Chapo’. Se reunieron en un lugar de la selva. Allí, según Penn, había mucha familiaridad entre ‘El Chapo’ y Kate.

Al regreso, el actor los ‘puñaleó’ por la espalda. Vendió el reportaje del ‘Chapo’ a la revista ‘Rolling Stone’, con fotos de él y Kate con el narco. Ella juró que no sabía nada de las intenciones de Penn, pero los servicios de seguridad mexicanos y norteamericanos lograron reconstruir la ruta de los actores y el 6 de enero de 2016 lo capturaron.

Meses después, un juez mexicano aceptó el pedido de extradición a Estados Unidos. Guzmán está encerrado 23 horas al día en una celda con una cama, un retrete-ducha y un lavadero.

Este Búho siempre creyó en un dicho antiguo que dice: ‘Quien siembra vientos, cosecha tempestades’. Apago el televisor.

